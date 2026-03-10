Популярни
Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия за начало в Базел

  • 10 март 2026 | 01:27
  • 146
  • 0
Европейските шампионки на двойки жени Габриела Стоева и Стефани Стоева са поставени под номер 5 в основната схема на силния турнир от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара, който ще се проведе от утре до 15 март.

В първия си мач от надпреварата сестрите ще срещнат Кармен Тин и Син Е Онг от Малайзия.

За последно българките победиха тези съпернички в края на декември миналата година, когато станаха шампионки на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия).

Калояна Налбантова също ще участва в надпреварата. Тя ще стартира от квалификациите срещу Ю-по Пай (Тайван).

