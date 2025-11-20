Популярни
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Олимпийският първенец от Париж 2024, трикратен европейски (2023, 2024, 2025) и трикратен световен шампион (2021, 2024, 2025) във вдигането на тежести Карлос Насар беше “Гостът на Sportal.bg” днес.

“За Токио 2020 имах по-добри резултати от тогавашния олимпийски шампион. Аз го уважавам, с него сме тренирали. Аз му подобрих световните рекорди. Аз в България тогава вдигнах в категория до 81 кг 185 кг и 210 кг. Той стана олимпийски шампион с по-малък двубой от мен тогава. Но тогава бях много малък, за да покрия квотата - на 16 години. Трябвало е на 12 още да почна да покривам критериите. Но можеха и нещата да се развият по друг начин. Пицолато ме би в Москва, тогава беше много напечено. Треньорите не бяха сигурни в мен и ми написаха по-малко килограми, а той пък ги изненада с неговите резултати. Така се развиха нещата. Федерацията не можа да се пребори за квота, това пак е нейна работа да обяснят. Аз тогава бих Пицолато на изтласкване, а той стана трети в Токио”, каза Карлос Насар в “За Токио 2020 имах по-добри резултати от тогавашния олимпийски шампион. Аз го уважавам, с него сме тренирали. Аз му подобрих световните рекорди. Аз в България тогава вдигнах в категория до 81 кг 185 кг и 210 кг. Той стана олимпийски шампион с по-малък двубой от мен тогава. Но тогава бях много малък, за да покрия квотата - на 16 години. Трябвало е на 12 още да почна да покривам критериите. Но можеха и нещата да се развият по друг начин. Пицолато ме би в Москва, тогава беше много напечено. Треньорите не бяха сигурни в мен и ми написаха по-малко килограми, а той пък ги изненада с неговите резултати. Така се развиха нещата. Федерацията не можа да се пребори за квота, това пак е нейна работа да обяснят. Аз тогава бих Пицолато на изтласкване, а той стана трети в Токио”, каза Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg” пред Денислав Денчев.

“Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада, това е моята цел, но е много рано още да се говори за тези неща. Първо идва Европейско, после чак има време до Лос Анджелис 2026. Има много високи тежести в българската история. Те са постижими за мен, защото знам какво мога. Не ми се е налагало досега, защото ставам пръв с изтласкването. Бил съм близо до килограмите на Благой Благоев във Варна 80-те години. На мен тези тежести не са ми били нужни, защото ставам първи с моите. Но неговите са огромни тежести, само че е рисковано да се вдигат, ако не ти трябват. Благой е най-добрият в нашата история на изхвърляне, но той ги е вдигал, защото са нужни. Той е трябвало да вдига докрай, за да победи съперниците си. Различни поколения сме, трудно е да се сравняваме. Той е голям шампион, достоен за уважение. Заради него мечтаем, той е показал как трябва да се случват нещата. Голям респект към него. Дано се видим в скоро време в една хубава федерация”, добави Карлос Насар.

Снимки: Владимир Иванов

