Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Олимпийският първенец от Париж 2024, трикратен европейски (2023, 2024, 2025) и трикратен световен шампион (2021, 2024, 2025) във вдигането на тежести Карлос Насар беше “Гостът на Sportal.bg” днес.

"За Токио 2020 имах по-добри резултати от тогавашния олимпийски шампион. Аз го уважавам, с него сме тренирали. Аз му подобрих световните рекорди. Аз в България тогава вдигнах в категория до 81 кг 185 кг и 210 кг. Той стана олимпийски шампион с по-малък двубой от мен тогава. Но тогава бях много малък, за да покрия квотата - на 16 години. Трябвало е на 12 още да почна да покривам критериите. Но можеха и нещата да се развият по друг начин. Пицолато ме би в Москва, тогава беше много напечено. Треньорите не бяха сигурни в мен и ми написаха по-малко килограми, а той пък ги изненада с неговите резултати. Така се развиха нещата. Федерацията не можа да се пребори за квота, това пак е нейна работа да обяснят. Аз тогава бих Пицолато на изтласкване, а той стана трети в Токио", каза Карлос Насар в "Гостът на Sportal.bg" пред Денислав Денчев.