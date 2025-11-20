Популярни
  Карлос Насар: Правя всичко възможно да продължа да се състезавам за България!

Карлос Насар: Правя всичко възможно да продължа да се състезавам за България!

  20 ное 2025 | 15:25
Олимпийският първенец от Париж 2024, трикратен европейски (2023, 2024, 2025) и трикратен световен шампион (2021, 2024, 2025) във вдигането на тежести Карлос Насар беше “Гостът на Sportal.bg” днес.

“Правя всичко възможно да продължа да се състезавам в България, това е моето желание. Няма от какво да се притесняват хора. Ако обаче бъда възпрепятстван от собствената си федерация, аз трябва да си продължа кариерата. Ако не ми се заплаща дължимото, ако имам затруднения с правата си като състезател - то това са най-елементарни неща. Това би било възпрепятстване. По някои въпроси имаме разбирателство, но не по всички”, заяви Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg” пред Денислав Денчев.

“Решението на федерацията ще ми окаже влияние. Управителният съвет има достоен представител, който е кандидат за президент - Асен Златев. Аз го подкрепям. Смятам, че ще е добра стъпка за федерацията, защото той има влияние в Международната федерация. Той може да реши доста от проблемите. Аз не смятам, че ще има друг кандидат. Стефан Ботев беше обещал, че ще обезпечи клубове, федерация и т.н. Той обаче не го изпълни и без спонсори не виждам как ще се кандидатира и едва ли някой ще го подкрепи. Така смятам, защото той показа, че не може да се справи с работата. Няма спонсори, няма обезпечени клубове. Но той си решава”.

“Асен Златев не знам дали има колебания, аз го подкрепям. Той е много искрен и честен човек. Достоен президент. Има визия и добри виждания за бъдещето. Федерацията би вървяла доста добре под негово ръководство. Аз дори и да не е Асен Златев президент, няма да кажа, че си тръгвам от България. Просто с едни хора е по-лесно да се разбереш, аз с други не можеш. Но няма с лека ръка да оставя България.”

Снимки: Владимир Иванов

