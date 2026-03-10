Популярни
Калояна Налбантова преодоля квалификациит в Базел

  • 10 март 2026 | 14:25
  • 155
  • 0
Калояна Налбантова преодоля квалификациит в Базел

Калояна Налбантова преодоля квалификациите на единично на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Българката победи Ю-по Пай (Тайван) с 21:16, 16:21, 21:13 за 55 минути, след като водеше убедително в третия гейм на двубоя.

Съперничката на Налбантова в първия кръг на основната схема ще стане ясен по-късно днес.

По-късно днес европейските шампионки на двойки жени Габриела Стоева и Стефани Стоева, който са поставени под номер 5, излизат срещу Кармен Тин и Син Е Онг (Малайзия).

