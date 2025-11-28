Карлос Насар посети комплекс СамЕлион в Самоков

Олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар посети комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Той разгледа уникалното съоръжение в компанията на инж. Петър Георгиев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Самел-90“ АД и „СамЕлион“ АД, президент на БК Рилски спортист.

Насар е бил впечатлен от снимки на комплекса и е решил да го види на живо. Той разгледа спортните и тренировъчни зали, ресторанта, спа комплекса и проведе разговор с Петър Георгиев.

По време на посещението си олимпийският шампион обърна внимание на всеки свои фен и се снима с него.

21-годишният Насар взе титлата на Игрите в Париж 2024, а освен това е трикратен световен, трикратен европейски шампион и притежател на няколко световни рекорда във вдигането на тежести.