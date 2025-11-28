Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Карлос Насар посети комплекс СамЕлион в Самоков

Карлос Насар посети комплекс СамЕлион в Самоков

  • 28 ное 2025 | 12:17
  • 409
  • 1
Карлос Насар посети комплекс СамЕлион в Самоков

Олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар посети комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Той разгледа уникалното съоръжение в компанията на инж. Петър Георгиев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Самел-90“ АД и „СамЕлион“ АД, президент на БК Рилски спортист.

Насар е бил впечатлен от снимки на комплекса и е решил да го види на живо. Той разгледа спортните и тренировъчни зали, ресторанта, спа комплекса и проведе разговор с Петър Георгиев.

По време на посещението си олимпийският шампион обърна внимание на всеки свои фен и се снима с него.

21-годишният Насар взе титлата на Игрите в Париж 2024, а освен това е трикратен световен, трикратен европейски шампион и притежател на няколко световни рекорда във вдигането на тежести.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Main Event Day 1A **Live Report** – Bwin Legends Sofia

Main Event Day 1A **Live Report** – Bwin Legends Sofia

  • 28 ное 2025 | 03:40
  • 6683
  • 1
Българите стартираха с победи на международния турнир по бадминтон в Кардиф

Българите стартираха с победи на международния турнир по бадминтон в Кардиф

  • 28 ное 2025 | 01:40
  • 554
  • 0
Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

Владо Николов ще бъде гост на Спортист на годината в Благоевград

  • 27 ное 2025 | 18:42
  • 664
  • 1
София официално ще е домакин на финалния български етап от Джирото

София официално ще е домакин на финалния български етап от Джирото

  • 27 ное 2025 | 14:48
  • 615
  • 0
Легенди дадоха старт на първия европроект в спортната стрелба

Легенди дадоха старт на първия европроект в спортната стрелба

  • 27 ное 2025 | 09:48
  • 694
  • 0
Германия и Испания стартираха с победи на Световното по хандбал за жени

Германия и Испания стартираха с победи на Световното по хандбал за жени

  • 26 ное 2025 | 23:13
  • 790
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 117368
  • 380
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 4002
  • 5
Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 4770
  • 9
Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

  • 28 ное 2025 | 09:14
  • 5194
  • 7
Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

  • 28 ное 2025 | 10:49
  • 8858
  • 9
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 33080
  • 2