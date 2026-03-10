Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. КРИБ и АБСФ с мисия за здравето на българите и сближаване на бизнеса със спортните организации

КРИБ и АБСФ с мисия за здравето на българите и сближаване на бизнеса със спортните организации

  • 10 март 2026 | 12:34
  • 244
  • 0
КРИБ и АБСФ с мисия за здравето на българите и сближаване на бизнеса със спортните организации

След като Асоциацията на спортните федерации се доказа като най-активното спортно сдружение, което решава актуални проблеми, сега АБСФ стана и член на КРИБ. Това е изключително важно, както за българския спорт, така и за бизнеса в България в лицето на КРИБ, подчертават от двете организации.

Разбирайки огромния смисъл за подкрепа на спорта, единствено КРИБ  взе отговорната позиция да се включи активно в изграждане на здрави и дисциплинирани хора, които са бъдещето на България. От КРИБ ясно показаха с това свое решение, че разбират бъдещето на България и в чисто прагматичен стил. С влизането на спорта в КРИБ сме близо до обединяването на спортните федерации с всички големи спонсори, подкрепящи спорта в България, в семейството на една национално-представителна организация. Това ще позволи спортните проблеми да се комуникират и решават единно и с ясна визия, се казва в съобщение на централата до БТА.

Председателят на АБСФ Иван Ценов и целият Управителен съвет единодушно взеха решението за членство в КРИБ. Упълномощен да представлява интересите на АБСФ по всички съвместни инициативи с КРИБ е д-р Александър Минев, който е Изпълнителен директор на Българска федерация по таекуондо и заместник Главен секретар на Европейския таекуондо съюз.

Д-р Минев е с богат опит в европейските институции, като също така е бил изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес, като тази му експертиза гарантира възможности за създаване на сътрудничество между българския бизнес и спорта.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Световната антидопинговата агенция отложи свое събитие заради военните действия в Близкия Изток

Световната антидопинговата агенция отложи свое събитие заради военните действия в Близкия Изток

  • 10 март 2026 | 10:11
  • 196
  • 0
Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия за начало в Базел

Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия за начало в Базел

  • 10 март 2026 | 01:27
  • 726
  • 0
Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

  • 9 март 2026 | 10:48
  • 1584
  • 0
Бяла и Етър 64 започнаха с победи женското първенство по хандбал

Бяла и Етър 64 започнаха с победи женското първенство по хандбал

  • 8 март 2026 | 16:35
  • 1925
  • 0
Тръмп предупреди: Колежанският спорт в САЩ е пред колапс заради плащанията към играчите

Тръмп предупреди: Колежанският спорт в САЩ е пред колапс заради плащанията към играчите

  • 8 март 2026 | 16:03
  • 1869
  • 0
Джон Рам прекрати дългата си суша с триумф в Хонконг

Джон Рам прекрати дългата си суша с триумф в Хонконг

  • 8 март 2026 | 15:34
  • 1063
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 6827
  • 19
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 3278
  • 10
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 17955
  • 15
Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

Започнаха да "преместват" втория терен на Панчарево

  • 10 март 2026 | 11:11
  • 7374
  • 17
Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

Адалберт Зафиров: ЦСКА трябва да има изграден стил и другите да се съобразяват с него

  • 10 март 2026 | 10:13
  • 3813
  • 38
Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

Гавалюгов блести с 23 точки, победна тройка и "Лека нощ" за Санта Клара

  • 10 март 2026 | 10:49
  • 3510
  • 1