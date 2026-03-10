Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Служебният здравен министър и Димитър Бербатов обсъдиха детското здраве чрез спорт

Служебният здравен министър и Димитър Бербатов обсъдиха детското здраве чрез спорт

  • 10 март 2026 | 16:58
  • 288
  • 2
Служебният здравен министър и Димитър Бербатов обсъдиха детското здраве чрез спорт

Детското здраве чрез спорт обсъдиха на среща служебният здравен министър доц. Михаил Околийски и съветникът на премиера по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов, съобщиха от правителствената информационна служба.

Основен акцент в разговора бе ролята на спорта като фактор за здраве, профилактика и превенция на заболяванията. Екипът на Министерството постави фокус върху детското здраве и значението на изграждането на здравословни навици още в ранна възраст. Бербатов представи идеи, насочени към правилното развитие на спортуващите деца и към насърчаването на повече млади хора да се занимават със спорт. Той предложи педиатрите, чрез своята експертиза, да препоръчват подходящ спорт за децата със здравословни проблеми и да подпомагат решаването им чрез физическа активност. Бяха обсъдени възможности за провеждане на профилактични прегледи при спортуващи деца, включително скрининг за гръбначни изкривявания, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, посочват от информационната служба.

Бербатов представи на ръководния екип на здравното министерство и своя идея за осигуряване на здравни и добре оборудвани мобилни кабинети - специални бусове, които да обхождат 28-те общини в България и лекари да извършват превантивен здравен мониторинг на спортуващите деца.

Участниците разгледаха и ролята на спорта като част от лечението и възстановяването, както и възможностите за по-тясно сътрудничество между Министерствата на здравеопазването, образованието и спорта. Бербатов акцентира и върху подобряването на качеството на храната, която се предлага в училищата, като подчерта значението на правилното хранене за растежа и здравето на децата.

„Ще подкрепим всяка смислена инициатива, която е в полза на децата, защото навиците за движение и грижа за здравето се изграждат още в ранна възраст“, каза Околийски.

В рамките на срещата беше засегната и темата за превенцията на зависимости сред младите хора, включително рисковете от хазарт. Бербатов отбеляза, че активният начин на живот и участието в спортни дейности са важна алтернатива за децата и младежите и могат да ги предпазят от вредни навици. „Когато изградиш правилните навици, ще изградиш правилните избори“, посочи Бербатов.

Околийски посочи, че насърчаването на спорта и здравословния начин на живот е част от по-широката политика за превенция на зависимости и рисково поведение сред подрастващите.

Миналата седмица Бербатов се срещна и със служебния министър на образованието, с който обсъдиха идеята физкултурните салони в училищата да останат отворени след учебните часове и да бъдат достъпни за децата от спортните клубове.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Калояна Налбантова преодоля квалификациит в Базел

Калояна Налбантова преодоля квалификациит в Базел

  • 10 март 2026 | 14:25
  • 308
  • 0
КРИБ и АБСФ с мисия за здравето на българите и сближаване на бизнеса със спортните организации

КРИБ и АБСФ с мисия за здравето на българите и сближаване на бизнеса със спортните организации

  • 10 март 2026 | 12:34
  • 543
  • 0
Четвърти съдебен състав потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

Четвърти съдебен състав потвърди избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 10 март 2026 | 12:27
  • 4712
  • 4
Световната антидопинговата агенция отложи свое събитие заради военните действия в Близкия Изток

Световната антидопинговата агенция отложи свое събитие заради военните действия в Близкия Изток

  • 10 март 2026 | 10:11
  • 264
  • 0
Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия за начало в Базел

Сестри Стоеви срещу представителки на Малайзия за начало в Базел

  • 10 март 2026 | 01:27
  • 795
  • 0
Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

Две титли за България от Европейската купа по спортни танци във Велинград

  • 9 март 2026 | 10:48
  • 1610
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 4298
  • 4
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 28386
  • 151
Илия Петков е гост в Block Out: Чувствахме се в безопасност в Дубай

Илия Петков е гост в Block Out: Чувствахме се в безопасност в Дубай

  • 10 март 2026 | 17:56
  • 4588
  • 0
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 28551
  • 120
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 26972
  • 87
Падна още една треньорска глава в efbet Лига

Падна още една треньорска глава в efbet Лига

  • 10 март 2026 | 11:26
  • 35305
  • 20