Световната антидопинговата агенция отложи свое събитие заради военните действия в Близкия Изток

  • 10 март 2026 | 10:11
  • 73
  • 0
Световната антидопингова агенция (WADA) отложи симпозиум в Азербайджан през следващата седмица поради военните действия в съседен Иран.

Миналата седмица Азербайджан обвини Иран в атака с дрон на негова територия, при която бяха ранени четирима цивилни, като обеща да отговори, информира агенция АП.

„Това решение не е взето лекомислено, а след внимателна оценка на настоящите и потенциалните прекъсвания на въздушния транспорт и опасения за безопасността, предвид последните събития, засягащи Азербайджан“, се посочва в изявление на WADA.

Симпозиумът - един от четирите, планирани тази година по света, беше насрочен за периода 18-19 март.

От WADA добавиха, че заседанието на Изпълнителния комитет в Баку ще се състои онлайн. Световната антидопингова агенция също така ще проведе симпозиуми в Кайро през април, Пекин през юни и Лима (Перу) през август.

