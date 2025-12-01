Георги Трифонов вкара най-много на Югоизток (всички реализатори – есен 2025)

Георги Трифонов е „снайперист“ номер едно в есенния полусезон на Югоизточната Трета лига. 16 гола вкара нападателят на Марица (Пловдив). Второто място поделят съотборника на Трифонов – Олджай Алиев и Иван Колев от лидера в класирането Несебър. Двамата разтресоха противниковите мрежи по 12 пъти. Призовата тройка допълва Кристиян Парашкевов от Несебър с 11 точни удара през първата половина на настоящото първенство.

Югоизточна Трета лига – голмайстори – есен 2025

16 – ГЕОРГИ ТРИФОНОВ – Марица (Пловдив);

12 – Иван Колев – Несебър, Олджай Алиев – Марица (Пловдив);

11 – Кристиян Парашкевов – Несебър;

10 – Петър Атанасов – СФК Раковски (Раковски);

9 – Веселин Марчев – Марица (Пловдив), Иван Тошев – Ямбол (Ямбол), Мариян Тонев – Загорец (Нова Загора);

8 – Рангел Игнатов – Левски (Карлово), Иван Кирев – Марица (Милево), Юлий Шекеров – ОФК Хасково;

7 – Стоянчо Велинов – Несебър, Александър Георгиев – Левски (Карлово), Петър Принджев – Ямбол (Ямбол), Борислав Трендафилов – Созопол, Свилен Щерев – Спартак (Пловдив), Михаел Кисьов – Родопа (Смолян), Тони Лесов – Локомотив II (Пловдив), Георги Балджийски – СФК Раковски (Раковски);

6 – Реджеб Халил – Марица (Милево), Венцислав Гюзелев – Гигант (Съединение), Димитър Алексиев – Димитровград, Макджералд Уоха – Асеновец (Асеновград);

5 – Велиян Видолов – Марица (Пловдив), Михаел Мирошник – Нефтохимик (Бургас), Димитър Костадинов Николов – Ямбол (Ямбол), Запрян Запрянов – Секирово (Раковски), Андреан Стоянов – Димитровград;

4 – Христо Георгиев, Николай Дросев, Пламен Димов – Несебър, Милен Танев – Левски (Карлово), Григор Солаков, Денис Токмак – Нефтохимик (Бургас), Венцислав Иванов, Стоян Иванов – Розова долина (Казанлък), Георги Динков – Ямбол (Ямбол), Владислав Узунов – ОФК Хасково, Владимир Айтов – Спартак (Пловдив), Денис Кехайов – Родопа (Смолян), Хенинг Паул Якоби – Атлетик (Куклен), Валери Божинов-младши – Локомотив II (Пловдив), Александър Карталов – Асеновец (Асеновград);

3 – Ангел Здравчев, Диян Чойнев, Радослав Влашев – Марица (Милево), Нуретин Пюскюлю – Нефтохимик (Бургас), Пламен Иванов, Теодор Николов – Загорец (Нова Загора), Калоян Делчев – ОФК Хасково, Диян Молдованов, Габриел Джантов, Димитър Кирилов Николов – Созопол, Давор Илиев, Цветелин Петров – Спартак (Пловдив), Николай Георгиев – Розова долина (Казанлък), Теодор Стефанов, Даниел Кутев – Родопа (Смолян), Георги Мавродиев, Аурел Мусай, Християн Казаков, Александър Андонов, Венцислав Белчев – Гигант (Съединение), Мирослав Радев, Алиберг Коджаали – Атлетик (Куклен), Цецо Главчев – Секирово (Раковски), Аксел Велев – Локомотив II (Пловдив), Христо Крайчев – Димитровград, Валери Домовчийски – СФК Раковски (Раковски);

2 – Даниел Кабанелас, Димитър Балинов – Несебър, Благовест Данчев – Марица (Пловдив), Валентин Стоилов, Росен Димитров – Левски (Карлово), Боримир Карамфилов, Васил Стойчев, Цветан Петров – Марица (Милево), Венцислав Славов, Антон Узунов, Юнес Аюб – Нефтохимик (Бургас), Емилиян Зотев – Загорец (Нова Загора), Дамян Чаушев, Христо Бойков – ОФК Хасково, Жулиен Флориан Тел, Валентин Иванов, Петър Рахнев – Созопол, Димо Бакалов, Александър Йорданов – Спартак (Пловдив), Даниел Стефанов, Атанас Йорданов – Розова долина (Казанлък), Антонио Ласков, Радослав Узунов, Антон Белюков – Родопа (Смолян), Агоп Копчиян – Гигант (Съединение), Юлиан Романов, Илия Смилянов – Атлетик (Куклен), Божидар Костадинов – Секирово (Раковски), Александър Александров, Кристиян Ташков – Локомотив II (Пловдив), Николай Христов – Димитровград, Георги Георгиев – Асеновец (Асеновград), Денислав Куртев – СФК Раковски (Раковски);

1 – 1 гол за Атлетик (Куклен), Олександр Клименко, Галин Димов, Анжел Петров, Коста Далев, Максимилиян Симеонов – Несебър, Борис Тютюков, Даниел Спасов, Наско Христев – Марица (Пловдив), Никола Лалев, Даниел Коков, Пламен Нанев, Пламен Крислов – Левски (Карлово), Мартин Здравчев, Теодор Андреев, Стоян Митев – Марица (Милево), Рамис Исмаилов, Павел Тачев, Васил Ангелов, Иван Статев – Нефтохимик (Бургас), Мирослав Христов, Янаки Панайотов, Станислав Вълчев, Николай Янков, Станимир Боев, Донислав Бозев, Георги Костадинов Георгиев, Николай Йорджев, Благовест Величков, Добромир Димитров – Ямбол (Ямбол), Симеон Русев, Иван Петров, Ивелин Иванов, Мартин Стоилов, Денислав Атанасов, Адриан Гиргинов – Загорец (Нова Загора), Красимир Илиев, Керимджан Игнатов, Бейсим Бейсим, Димитър Стефанов – ОФК Хасково, Диян Иванов, Даниел Иванов, Кристофер Петров, Петър Зелямов, Димитър Жеков – Созопол, Никола Гавов, Халибрям Кърмаджъ, Кръстьо Милев, Герман Петров, Илиян Йорданов, Ариф Ферадов, Александър Димов – Спартак (Пловдив), Николай Арнаудов, Деньо Кършаков, Димитър Димитров, Станислав Димитров, Руси Чернаков, Георги Чорбаджийски – Розова долина (Казанлък), Веселин Тундоров – Родопа (Смолян), Здравко Жилов, Виктор Панеков, Атанас Ташолов, Васил Църцев, Мирослав Енчев – Гигант (Съединение), Стефан Тинков, Кристиан Орманов, Илиян Томов, Ангел Семерджиев, Петко Петков – Атлетик (Куклен), Стефан Рабаджийски, Йордан Айвазов, Николай Стрехин, Васил Дичев, Ириней Айлов – Секирово (Раковски), Даниел Маджаров, Низар Алруб, Севи Идриз, Иван Узунов, Станимир Празов, Виан Станков – Локомотив II (Пловдив), Христо Христов, Мартин Пашалиев, Николай Горанчев, Иван Василев – Димитровград, Кристиян Чолаков, Денис Гиведжов, Йордан Ковачев – Асеновец (Асеновград), Доминик Дюлгерски, Стефан Петков, Георги Загорчев – СФК Раковски (Раковски)

Югоизточна Трета лига – автоголове – есен 2025

1 – Петър Рахнев – Созопол (срещу Ямбол)

1 – Владимир Сулев – Спартак Пловдив (срещу Розова долина Казанлък)

1 – Денислав Куртев – СФК Раковски (срещу Ямбол)

1 –? – ОФК Хасково (срещу Несебър)

1 –? – Марица Милево (срещу Розова долина Казанлък)