Загорец и Марица (Пловдив) си вкараха по два гола

2:2 приключиха в Нова Загора, местния Загорец и Марица (Пловдив). Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Въпреки тежкия терен, съперниците изиграха оспорван и динамичен двубой. Домакините бяха по-дейни. Създадоха и доста възможности пред противниковата врата. Георги Трифонов обаче им вкара гол в 28-ата минута. След 120 секунди пък Адриан Гиргинов изравни. Футболистите на Загорец започнаха по-добре след почивката. Теодор Николов реализира за 2:1 в 54-ата минута. След 180 секунди, Денислав Атанасов не успя да преодолее пловдивския вратар. Велиян Видолов фиксира хикса с гол в 66-ата минута. Домакините натиснаха в заключителните минути. Мариян Тонев и Пламен Иванов обаче пропиляха отлични възможности за попадение в пловдивската врата. Накрая съотборника им Стилиян Шатов извърши нарушение и беше отстранен с червен картон.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук