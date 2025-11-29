Популярни
ФК Ямбол наби Спартак в Пловдив

  • 29 ное 2025 | 20:35
Едноименният тим на Ямбол срази в Пловдив, местния Спартак в 3:0. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Към наводнения терен по-бързо се приспособиха гостите. Петър Принджев им даде преднина с попадението си в 3-ата минута. Четвърт час по-късно, Иван Тошев изпълни прецизно фаул – 0:2. Скоро футболистите на Ямбол поискаха дузпа, но съдията не свири. Стори го за същото в 29-ата минута, когато Принджев беше фаулиран. Тошев реализира от бялата точка за окончателното 0:3.

Снимки: ФК Ямбол 1915 – фейсбук

