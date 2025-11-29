Популярни
  Созопол си тръгна от Раковски с точките

Едноименният тим на Созопол се наложи като гост над СФК Раковски с 1:0 на подгизнал терен. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Габриел Джантов осигури трите точки в средата на първото полувреме. Тогава съотборника му Димитър Николов уцели гредата, а Джантов с добавка насочи топката в мрежата. Отборът му имаше още голови възможности до почивката. След нея домакините опитаха да заличат пасива. Създадоха положения. Отлично се представи обаче вратаря на Созопол Петър Рахнев. И гредите му помогнаха след ударите на Георги Балджийски и Валери Домовчийски.

Снимка: ФК Созопол – фейсбук

