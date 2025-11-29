ОФК Хасково подчини Левски (Карлово)

ОФК Хасково надви у дома Левски (Карлово) с 2:1. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Превес за гостите във владеенето на топката, положения за гол имаше и пред двете врати. Още след началните 180 секунди, Юлий Шекеров вкара с глава за домакините. След още четвърт час, Красимир Илиев удвои с шут от 35 метра, а вратаря на съперника не успя да хване топката. Авторът на попадението напусна терена с контузия в 37-ата минута. В 53-ата Керимджан Игнатов пропусна да вкара трети гол за хасковския тим. Милен Танев върна интригата в 63-ата минута за окончателното 2:1. Веднага след това, левскарите пропуснаха да изравнят. Те не завършиха успешно и други добри атаки. Два шанса проиграха домакините. В 80-ата минута Даниел Коков спря с нарушение откъсващ се противник и получи втори жълт и червен картон.

Снимка: ОФК Хасково – фейсбук