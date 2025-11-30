Несебър бие в Асеновград и е есенен първенец

Едноименният тим на Несебър ще зимува на върха след като победи Асеновец с 2:1 в Асеновград. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Даниел Кабанелас даде тон за успеха, вкарвайки с глава след центриране от фаул в 27-ата минута. Десетина по-късно Иван Колев също с глава удвои при суматоха. Домакините излязоха за втората част без контузения Джунейт Яшар. Макджералд Уоха реализира с глава почетното попадение за Асеновец в 75-ата минута. В 82-ата пък Максимилян Симеонов тресна гредата на асеновградския тим.