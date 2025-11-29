Четири червени картона в Димитровград, Атлетик се радва

Атлетик (Куклен) победи в Димитровград едноименния тим с 3:2. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Нулевото първо полувреме, беше последвано от екшън. Алиберг Коджаали вкара за гостите само 120 секунди след почивката. Скоро настана спречкване между играчи на двата отбора. Съдията разреши спора с червени картони за Кристиян Георгиев и Габриел Георгиев от Димитровград, както и автора на гола Коджаали. Втори жълт и червен картон получи Ангел Семерджиев от Атлетик. Капитанът на гостите Юлиян Романов удвои в 59-ата минута. Десетина по-късно Хенинг Паул Якоби направи резултата категоричен. Николай Христов и Андреан Стоянов бяха точни за домакините съответно в 75-а и 82-ата минута – 2:3.