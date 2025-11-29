Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик (Куклен)
  3. Четири червени картона в Димитровград, Атлетик се радва

Четири червени картона в Димитровград, Атлетик се радва

  • 29 ное 2025 | 21:16
  • 357
  • 0
Четири червени картона в Димитровград, Атлетик се радва

Атлетик (Куклен) победи в Димитровград едноименния тим с 3:2. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Нулевото първо полувреме, беше последвано от екшън. Алиберг Коджаали вкара за гостите само 120 секунди след почивката. Скоро настана спречкване между играчи на двата отбора. Съдията разреши спора с червени картони за Кристиян Георгиев и Габриел Георгиев от Димитровград, както и автора на гола Коджаали. Втори жълт и червен картон получи Ангел Семерджиев от Атлетик. Капитанът на гостите Юлиян Романов удвои в 59-ата минута. Десетина по-късно Хенинг Паул Якоби направи резултата категоричен. Николай Христов и Андреан Стоянов бяха точни за домакините съответно в 75-а и 82-ата минута – 2:3.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Джеймс Ето'о: Това беше най-красивият ми гол

Джеймс Ето'о: Това беше най-красивият ми гол

  • 29 ное 2025 | 19:41
  • 1648
  • 0
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 73764
  • 307
Балкан прегази Германея

Балкан прегази Германея

  • 29 ное 2025 | 19:04
  • 603
  • 0
Септември (Симитли) излъга Сливнишки герой

Септември (Симитли) излъга Сливнишки герой

  • 29 ное 2025 | 18:56
  • 610
  • 0
Лудогорец III с категорична победа в Попово

Лудогорец III с категорична победа в Попово

  • 29 ное 2025 | 18:48
  • 988
  • 1
Бивш младежки национал отново в игра след тежка контузия

Бивш младежки национал отново в игра след тежка контузия

  • 29 ное 2025 | 18:47
  • 1249
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 73764
  • 307
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 10855
  • 33
Милан 0:0 Лацио

Милан 0:0 Лацио

  • 29 ное 2025 | 21:50
  • 1495
  • 4
Очаквайте на живо: Палмейрас и Фламенго в спор за четвъртата си Копа Либертадорес

Очаквайте на живо: Палмейрас и Фламенго в спор за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 29 ное 2025 | 21:47
  • 604
  • 0
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 15902
  • 15
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 22411
  • 392