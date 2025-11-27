Апоел Тел Авив обяви важно решение за домакинските си мачове от Евролигата

Играещият у нас до момента домакинските си мачове от Евролигата Апоел Тел Авив се завръща в Израел. След дълга пауза Апоел отново ще може да приеме двубои от елитната надпревара в собствената си страна, обявиха официално от клуба.

На 16 декември Апоел ще приеме Цървена звезда в Израел и това ще отбележи завръщането на тима от Тел Авив в своята родина за домакинските си срещи.

По наша информация мачовете на Апоел с турските отбори в Евролигата - Фенербахче и Анадолу Ефес, както и с Дубай, най-вероятно ще се състоят в София, тъй като въпросните отбори на този етап отказват да играят в Израел.

Апоел изигра почти всичките си домакински мачове от Евролигата през този сезон в "Арена София", а по-рано тази седмица прие испанския гранд Реал Мадрид в "Арена Ботевград".

Снимки: Sportal.bg