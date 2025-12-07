Популярни
Нов фаворит за треньорския пост в Анадолу Ефес излезе на сцената

  • 7 дек 2025 | 11:49
  • 262
  • 0
Преговорите между търсещия нов треньор след раздялата с Игор Кокошков Анадолу Ефес и Янис Сферопулос изглежда са поставени на пауза, тъй като турският клуб вече насочва вниманието си към Пабло Ласо.

Според публикации от Турция, гръцкият треньор е поставил като условие извършването на промени в спортния отдел – искане, с което първоначално ръководството на отбора се е съгласило. През последните часове обаче се наблюдава ясен завой към кандидатурата на Пабло Ласо.

Сега баският специалист, с отличията и титлите си в Реал Мадрид, излиза на преден план като големият фаворит да поеме кормилото на Ефес. Ръководството на клуба засилва усилията си да приключи бързо въпроса с наследника на Игор Кокошков на треньорския пост.

Снимки: Imago

