Нов фаворит за треньорския пост в Анадолу Ефес излезе на сцената

Преговорите между търсещия нов треньор след раздялата с Игор Кокошков Анадолу Ефес и Янис Сферопулос изглежда са поставени на пауза, тъй като турският клуб вече насочва вниманието си към Пабло Ласо.

Според публикации от Турция, гръцкият треньор е поставил като условие извършването на промени в спортния отдел – искане, с което първоначално ръководството на отбора се е съгласило. През последните часове обаче се наблюдава ясен завой към кандидатурата на Пабло Ласо.

Сега баският специалист, с отличията и титлите си в Реал Мадрид, излиза на преден план като големият фаворит да поеме кормилото на Ефес. Ръководството на клуба засилва усилията си да приключи бързо въпроса с наследника на Игор Кокошков на треньорския пост.

Следвай ни:

Снимки: Imago