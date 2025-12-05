Валенсия отупа Панатинайкос насред Атина

Отборът на Валенсия победи с 89-7Панатинайкос в мач от 14-ия кръг на Евролигата, изиграл се тази вечер в Олимпийския комплекс ОАКА.

Срещата в Атина започна като дерби, но все пак след 10 минути игра домакините успяха да си осигурят аванс от 3 точки (22-19), който скочи на 6 до почивката. След нея баскетболистите на испанския тим вдигнаха оборотите и след 27-17 в третата част, влязоха с преднина от 4 точки в заключителните минути на двубоя, в които само увеличиха разликата и подпечатаха победата си в гръцката столица.

Дариъс Томпсън бе най-резултатен за Валенсия с 19 точки, а Камерън Тейлър се разписа с 18.



За ПАО Кендрик Нън вкара 23 точки, Ти Джей Шортс добви 19.

Снимки: Gettyimages