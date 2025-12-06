Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Способен ли е Черно море да спре изумителната победна серия на ЦСКА - на живо от Варна със съставите на двата тима
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Звезда на Барселона обясни за неприличния жест към феновете на Цървена звезда

Звезда на Барселона обясни за неприличния жест към феновете на Цървена звезда

  • 6 дек 2025 | 15:22
  • 551
  • 0

Барселона надви Цървена звезда като гост в Белград с 89:79 в среща от 14-ия кръг на Евролигата, а добър мач за гостите изигра американският гард на каталунците Кевин Пънтър. 32-годишният ветеран записа 14 точки, 6 асистенции и 2 откраднати топки за Барса, но попадна под светлините на прожекторите и с действие, което нямаше нищо общо с уменията му на баскетболния терен.

На излизане от игрището Пънтър показа неприличен жест към феновете на Звезда в отговор на техни, неособено любезни, възгласи по негов адрес.

След мача гардът посочи именно това като причина защо е реагирал с показване на среден пръст към запалянковците.

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

"Хората постоянно ми споменават името, говорейки някои луди неща. Всичко, което виждате е, че показвам среден пръст, но не чувате какви неща крещят по мой адрес", сподели Пънтър, а помолен да бъде по-конкретен, той каза: "Знаете какво крещяха, всички знаят. Не е нужно да го казвам пред камерата".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Виртус Болоня излъга Дубай в драма

Виртус Болоня излъга Дубай в драма

  • 5 дек 2025 | 23:46
  • 993
  • 0
Валенсия отупа Панатинайкос насред Атина

Валенсия отупа Панатинайкос насред Атина

  • 5 дек 2025 | 23:28
  • 925
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

  • 5 дек 2025 | 23:03
  • 9364
  • 0
Разкритие на Sportal: Фенербахче пусна жалба срещу Олимпиакос, която няма как да има успех

Разкритие на Sportal: Фенербахче пусна жалба срещу Олимпиакос, която няма как да има успех

  • 5 дек 2025 | 17:28
  • 1590
  • 1
Обявиха какво се случва с билетите за мача Олимпиакос - Фенербахче, отложен заради наводнение

Обявиха какво се случва с билетите за мача Олимпиакос - Фенербахче, отложен заради наводнение

  • 5 дек 2025 | 17:19
  • 932
  • 1
Коди Милър-Макинтайър в действие в интригуващ сблъсък в Белград

Коди Милър-Макинтайър в действие в интригуващ сблъсък в Белград

  • 5 дек 2025 | 07:00
  • 3779
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и ЦСКА, "червените" с промени и нов капитан

11-те на Черно море и ЦСКА, "червените" с промени и нов капитан

  • 6 дек 2025 | 16:31
  • 9177
  • 12
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 14105
  • 11
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 30408
  • 41
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 18847
  • 10
Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

  • 6 дек 2025 | 16:26
  • 12894
  • 57
Един резултатен мач и две нулеви равенства във Втора лига

Един резултатен мач и две нулеви равенства във Втора лига

  • 6 дек 2025 | 15:54
  • 9763
  • 3