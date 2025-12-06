Звезда на Барселона обясни за неприличния жест към феновете на Цървена звезда

Барселона надви Цървена звезда като гост в Белград с 89:79 в среща от 14-ия кръг на Евролигата, а добър мач за гостите изигра американският гард на каталунците Кевин Пънтър. 32-годишният ветеран записа 14 точки, 6 асистенции и 2 откраднати топки за Барса, но попадна под светлините на прожекторите и с действие, което нямаше нищо общо с уменията му на баскетболния терен.

На излизане от игрището Пънтър показа неприличен жест към феновете на Звезда в отговор на техни, неособено любезни, възгласи по негов адрес.

След мача гардът посочи именно това като причина защо е реагирал с показване на среден пръст към запалянковците.

"Хората постоянно ми споменават името, говорейки някои луди неща. Всичко, което виждате е, че показвам среден пръст, но не чувате какви неща крещят по мой адрес", сподели Пънтър, а помолен да бъде по-конкретен, той каза: "Знаете какво крещяха, всички знаят. Не е нужно да го казвам пред камерата".

