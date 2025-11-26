Хезоня бе герой за Реал Мадрид в Ботевград, но в последните секунди направи нещо, с което вбеси Серхио Юй и Кампацо

Хърватското крило на Реал Мадрид Марио Хезоня бе с основен принос за победата на "лос бланкос" над Апоел Тел Авив в Ботевград със 75:74, но решението му да опита изстрел от много далечно разстояние в последните секунди предизвика острата реакция на опитните му съотборници Серхио Юй и Факундо Кампацо. В мач, който се превърна в истински трилър, Реал Мадрид успя да си осигури трудна победа срещу Апоел, но драматичният финал беше белязан от спорно решение на Марио Хезоня.

При резултат 75:74 в полза на мадридчани и притежание на топката от неговия отбор, хърватското крило избра да стреля от доста далечна дистанция, без очевидна причина и с достатъчно време на часовника. Изстрелът беше неточен, давайки на Апоел възможност да се пребори за победата в последната атака.

За щастие на Реал, Василие Мицич пропусна решаващата стрелба от тройката, а воденият от Серджо Скариоло отбор грабна победата. Въпреки това, ходът на Хезоня не остана незабелязан от съотборниците му.

Веднага след действията му, както Серхио Юй, така и Факундо Кампацо показаха явно раздразнението си, търсейки обяснение от хърватина за необмисленото му решение, което за малко не костваше победата на отбора им.

What a finish in Hapoel Tel Aviv - Real Madrid



After Theo Maledon's missed jumper, Mario Hezonja did NOT run the clock down and Hapoel got a chance to win it.



Sergio Llull wasn't very happy with Hezonja taking that shot instead of just holding the ball 😅 pic.twitter.com/OVnmd7KqlT — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 25, 2025

Снимки: Sportal.bg