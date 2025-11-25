Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Здрава битка в Ботевград!

Здрава битка в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 3337
  • 0

Играещият у нас домакинските си мачове от Евролигата Апоел Тел Авив и Реал Мадрид играят помежду си в двубой от 13-ия кръг на елитната надпревара. Мястото на вълнуващия сблъсък е "Арена Ботевград". Резултатът след 10 минути игра е 22:18 за Реал.

Израелският тим е едноличен лидер в класирането на Евролигата с 9 победи и 3 загуби. Реал Мадрид пък е 10-и с 6 успеха и 6 поражения дотук.

Апоел вече имаше няколко домакински срещи от турнира в "Арена София", а във вторник ще дебютира официално и в "Арена Ботевград", където през лятото изигра приятелски срещи. Интересно за отбелязване е, че първият мач на тима в родната столица бе срещу другия испански гранд - Барселона.

"Лос бланкос" имат само една победа като гост през сезона в Евролигата и интересното е, че я постигнаха в дербито с Барселона.

Първа част:

Мадридчани вкараха първите 5 точки в мача, поведоха с 8:3, но последва серия от 5:0 за Апоел и 8:8. Началото на мача е равностойно и в средата на първата част резултатът е 13:13. Факундо Кампацо с тройка о тъгъла даде малко след това аванс от 5 точки за Реал, а секунди по-късно пак аржентинският гард стреля за три, но неуспешно. Илайджа Брайънт пък върна тройката - 16:18. Реал се опита да се откъсне напред при 22:16, но Апоел отговори със забивка на Джонатан Мотли, който свали разликата на 4 точки в края на първата част. Резултатът след 10 минути игра е 22:18 за Реал.

Стартови състави:

Апоел: 1.Крис Джоунс, 3.Илайджа Брайънт, 22.Василие Мицич, 24.Иш Уейнрайт, 25.Даниел Отуру

Реал Мадрид: 6.Алберто Абалде, 7.Факундо Кампацо, 8.Чума Океке, 11.Марио Хезоня, 22.Валтер Таварес

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Балканско дерби и още 5 двубоя в Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

Балканско дерби и още 5 двубоя в Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

  • 25 ное 2025 | 18:00
  • 4053
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 8821
  • 2
Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Реал Мадрид е поредното предизвикателство пред нас, определено очакваме битка

Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Реал Мадрид е поредното предизвикателство пред нас, определено очакваме битка

  • 24 ное 2025 | 19:37
  • 2009
  • 0
Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Срещу Реал Мадрид ще е трудно от самото начало

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Срещу Реал Мадрид ще е трудно от самото начало

  • 24 ное 2025 | 19:26
  • 758
  • 1
Апоел загря за Реал Мадрид в "Арена Ботевград"

Апоел загря за Реал Мадрид в "Арена Ботевград"

  • 24 ное 2025 | 18:46
  • 6968
  • 0
"Арена Ботевград" е готова за големия мач от Евролигата

"Арена Ботевград" е готова за големия мач от Евролигата

  • 24 ное 2025 | 18:08
  • 3779
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 6896
  • 6
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 8891
  • 16
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 546677
  • 30
Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 10447
  • 0
ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 27743
  • 27