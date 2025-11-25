Здрава битка в Ботевград!

Играещият у нас домакинските си мачове от Евролигата Апоел Тел Авив и Реал Мадрид играят помежду си в двубой от 13-ия кръг на елитната надпревара. Мястото на вълнуващия сблъсък е "Арена Ботевград". Резултатът след 10 минути игра е 22:18 за Реал.

Израелският тим е едноличен лидер в класирането на Евролигата с 9 победи и 3 загуби. Реал Мадрид пък е 10-и с 6 успеха и 6 поражения дотук.

Апоел вече имаше няколко домакински срещи от турнира в "Арена София", а във вторник ще дебютира официално и в "Арена Ботевград", където през лятото изигра приятелски срещи. Интересно за отбелязване е, че първият мач на тима в родната столица бе срещу другия испански гранд - Барселона.

"Лос бланкос" имат само една победа като гост през сезона в Евролигата и интересното е, че я постигнаха в дербито с Барселона.

Първа част:

Мадридчани вкараха първите 5 точки в мача, поведоха с 8:3, но последва серия от 5:0 за Апоел и 8:8. Началото на мача е равностойно и в средата на първата част резултатът е 13:13. Факундо Кампацо с тройка о тъгъла даде малко след това аванс от 5 точки за Реал, а секунди по-късно пак аржентинският гард стреля за три, но неуспешно. Илайджа Брайънт пък върна тройката - 16:18. Реал се опита да се откъсне напред при 22:16, но Апоел отговори със забивка на Джонатан Мотли, който свали разликата на 4 точки в края на първата част. Резултатът след 10 минути игра е 22:18 за Реал.

Стартови състави:

Апоел: 1.Крис Джоунс, 3.Илайджа Брайънт, 22.Василие Мицич, 24.Иш Уейнрайт, 25.Даниел Отуру

Реал Мадрид: 6.Алберто Абалде, 7.Факундо Кампацо, 8.Чума Океке, 11.Марио Хезоня, 22.Валтер Таварес

Снимки: Sportal.bg