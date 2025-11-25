Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. На живо от Ботевград: Феновете на Апоел пристигнаха в залата, за да подкрепят любимците си в големия мач

На живо от Ботевград: Феновете на Апоел пристигнаха в залата, за да подкрепят любимците си в големия мач

  • 25 ное 2025 | 18:20
  • 1104
  • 0

Голям мач от Евролигата предстои тази вечер на българска земя - Апоел Тел Авив се изправя срещу испанския колос Реал Мадрид, а Sportal.bg отново ще ви запознае с всичко най-интересно покрай вълнуващия сблъсък. Мачът започва в 20:00 часа в "Арена Ботевград". Домакинстващият до момента в Евролигата в София израелски тим днес за първи път ще посрещне съперник от турнира в един от най-баскетболните градове у нас.

Отборите на Апоел и Реал Мадрид вече пристигнаха в залата, а същото сториха и феновете на тима от Тел Авив, готови да подкрепят с пълни сили любимците си срещу колоса от испанската столица.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Балканско дерби и още 5 двубоя в Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

Балканско дерби и още 5 двубоя в Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

  • 25 ное 2025 | 18:00
  • 3038
  • 0
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 8636
  • 2
Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Реал Мадрид е поредното предизвикателство пред нас, определено очакваме битка

Итудис пред Sportal.bg: Мачът с Реал Мадрид е поредното предизвикателство пред нас, определено очакваме битка

  • 24 ное 2025 | 19:37
  • 1981
  • 0
Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Срещу Реал Мадрид ще е трудно от самото начало

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Срещу Реал Мадрид ще е трудно от самото начало

  • 24 ное 2025 | 19:26
  • 737
  • 1
Апоел загря за Реал Мадрид в "Арена Ботевград"

Апоел загря за Реал Мадрид в "Арена Ботевград"

  • 24 ное 2025 | 18:46
  • 6932
  • 0
"Арена Ботевград" е готова за големия мач от Евролигата

"Арена Ботевград" е готова за големия мач от Евролигата

  • 24 ное 2025 | 18:08
  • 3748
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Галавечер на българския волейбол „Заедно към върха“

Галавечер на българския волейбол „Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 17:17
  • 3354
  • 3
Извънредно: ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

Извънредно: ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 71
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 545812
  • 30
Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 7929
  • 0
ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 25089
  • 25
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 8636
  • 2