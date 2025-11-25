На живо от Ботевград: Феновете на Апоел пристигнаха в залата, за да подкрепят любимците си в големия мач

Голям мач от Евролигата предстои тази вечер на българска земя - Апоел Тел Авив се изправя срещу испанския колос Реал Мадрид, а Sportal.bg отново ще ви запознае с всичко най-интересно покрай вълнуващия сблъсък. Мачът започва в 20:00 часа в "Арена Ботевград". Домакинстващият до момента в Евролигата в София израелски тим днес за първи път ще посрещне съперник от турнира в един от най-баскетболните градове у нас.

Отборите на Апоел и Реал Мадрид вече пристигнаха в залата, а същото сториха и феновете на тима от Тел Авив, готови да подкрепят с пълни сили любимците си срещу колоса от испанската столица.

Снимки: Sportal.bg