Факу Кампацо: Атмосферата беше страхотна, наслаждаваме се на такъв тип мачове

Едно от емблематичните имена в европейския баскетбол в последните години - аржентинският плеймейкър на Реал Мадрид Факундо Кампацо, сподели след победата над Апоел Тел Авив в "Арена Ботевград", че играта на "лос бланкос" в защита е изиграла съществена роля за успеха на тима.

"Ключът беше защитата. Не им позволихме да отбележат много точки. Те са първи в лигата по отбелязани точки, затова вложихме много енергия в защита, да сме силни в ситуации 1 на 1, да вземаме борбите и да тичаме много. Мисля, че през по-голямата част от мача се справихме страхотно с това. В последните две-три минути имахме някои спадове, но мисля, че ключът беше да ги удържим около 70-те точки. Ако го правим по-често, ще имаме и по-големи шансове за подобни важни победи", каза след края на срещата Факу Кампацо.

"Атмосферата беше страхотна. Беше забавно да се играе, да се гледа, да си тук. Публиката беше 50 на 50 за Апоел и Мадрид. Наслаждаваме се на такъв тип двубои, благодаря на феновете, които дойдоха и ни подкрепиха", добави опитният гард.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg