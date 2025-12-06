Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Гард на Монако стана MVP на 14-ия кръг в Евролигата с рекорден за кариерата си КПД

Гард на Монако стана MVP на 14-ия кръг в Евролигата с рекорден за кариерата си КПД

  • 6 дек 2025 | 14:35
  • 259
  • 0
Гард на Монако стана MVP на 14-ия кръг в Евролигата с рекорден за кариерата си КПД

Ели Окобо от Монако бе избран за MVP на 14-ия кръг в Евролигата, след като направи изключително представяне, отбелязвайки рекорден за кариерата си КПД от 39. Неговото представяне беше решаващо, а отборът му отбеляза рекордните 125 точки, разгромявайки Париж (125:104).

Само за 26 минути и 46 секунди на терена Окобо записа 4/4 стрелба за две точки, 4/6 за три и 6/6 от линията за наказателни удари, вкарвайки общо 26 точки. Гардът добави към статистиката си 4 борби, 8 асистенции, 3 откраднати топки и 4 спечелени фаула, допускайки само една грешка.

Това изключително представяне му донесе титлата MVP на кръга за четвърти път в кариерата му в Евролигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Виртус Болоня излъга Дубай в драма

Виртус Болоня излъга Дубай в драма

  • 5 дек 2025 | 23:46
  • 976
  • 0
Валенсия отупа Панатинайкос насред Атина

Валенсия отупа Панатинайкос насред Атина

  • 5 дек 2025 | 23:28
  • 903
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

  • 5 дек 2025 | 23:03
  • 9324
  • 0
Разкритие на Sportal: Фенербахче пусна жалба срещу Олимпиакос, която няма как да има успех

Разкритие на Sportal: Фенербахче пусна жалба срещу Олимпиакос, която няма как да има успех

  • 5 дек 2025 | 17:28
  • 1556
  • 1
Обявиха какво се случва с билетите за мача Олимпиакос - Фенербахче, отложен заради наводнение

Обявиха какво се случва с билетите за мача Олимпиакос - Фенербахче, отложен заради наводнение

  • 5 дек 2025 | 17:19
  • 924
  • 1
Коди Милър-Макинтайър в действие в интригуващ сблъсък в Белград

Коди Милър-Макинтайър в действие в интригуващ сблъсък в Белград

  • 5 дек 2025 | 07:00
  • 3774
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

  • 6 дек 2025 | 15:15
  • 5199
  • 1
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 18210
  • 35
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 4542
  • 4
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 12272
  • 13
Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

  • 6 дек 2025 | 13:48
  • 2285
  • 9
Втора лига на живо: Вихрен отново поведе в Плевен

Втора лига на живо: Вихрен отново поведе в Плевен

  • 6 дек 2025 | 14:00
  • 3283
  • 0