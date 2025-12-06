Гард на Монако стана MVP на 14-ия кръг в Евролигата с рекорден за кариерата си КПД

Ели Окобо от Монако бе избран за MVP на 14-ия кръг в Евролигата, след като направи изключително представяне, отбелязвайки рекорден за кариерата си КПД от 39. Неговото представяне беше решаващо, а отборът му отбеляза рекордните 125 точки, разгромявайки Париж (125:104).

Само за 26 минути и 46 секунди на терена Окобо записа 4/4 стрелба за две точки, 4/6 за три и 6/6 от линията за наказателни удари, вкарвайки общо 26 точки. Гардът добави към статистиката си 4 борби, 8 асистенции, 3 откраднати топки и 4 спечелени фаула, допускайки само една грешка.

Това изключително представяне му донесе титлата MVP на кръга за четвърти път в кариерата му в Евролигата.

Снимки: Imago