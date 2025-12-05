Виртус Болоня излъга Дубай в драма

Отборът на Виртус Болоня победи със 79-78 Дубай в мач от 14-ия кръг на Евролигата, изиграл се в Италия.

Домакините стартираха силно срещата, като след 10 минути игра поведоха с 26-17. Гостите обаче се върнаха ударно във втората част и след като я спечелиха с 27-13, се оттеглиха на почивката с преднината от 5 точки. След паузата двата отбора изиграха равностойна част с минимална преднина в нея от 3 точки за италианците, които стопиха пасива си на 2 преди заключителната четвърт. В нея двата отбора се надлъгваха до последно, като все пак Виртус успя да се добере до успеха.

Най-резултатен за успеха на тима от Болоня беше Карсън Едуардс с 23 точки, Дерик Алстън вкара 11.



За Дубай Джъстин Андерсън реализира 16 точки.

Снимки: Gettyimages