Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

Играещият у нас домакинските си мачове от Евролигата израелски клуб Апоел Тел Авив обяви официално важно ново попълнение, макар и извън баскетболния терен. Бизнесменът Алън Хауърд става част от групата собственици на клуба, който в момента е лидер в класирането на Евролигата.

Алън Хауърд се присъединява към вече съществуващата група инвеститори, сред които Офер Янай, Гили Раанан и Мики Малка. Хауърд ще придобие 15% от управляващата клуба компания.

Хулио Веласкес, баскетболните национали и играчите на Рилски спортист сред зрителите на мегасблъсъка Апоел - Реал

Алън Хауърд има репутацията на филантроп и на една от най-влиятелните фигури във финансите на глобално ниво. Основател е на Brevan Howard. Включването му към групата собственици на клуба ще помогне на Апоел Тел Авив да развие висок и стабилен бюджет за следващите години, а освен това ще допринесе за създаването на дългосрочна инфраструктура, необходима, за да може клубът да се позиционира твърдо в челото на европейския баскетбол, посочват от Апоел.

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

"Идването на Алън носи дълбочина, стабилност и ще намали нуждата от това да се разчита на един отделен собственик, като същевременно ще даде на клуба възможност да изгради солидно бъдеще за Апоел Тел Авив в челните позиции на европейския баскетбол", отбелязва съсобственикът на израелския отбор Гили Раанан и добавя: "Нашата сила идва от комбинацията от невероятна фенбаза, професионален екип на топниво и отдадени собственици с дългосрочна визия - всички водени от решителонстта и устойчивостта, които дефинират израелския дух. Това е основата на продължителния успех на и извън терена".

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg