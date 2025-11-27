Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

  • 27 ное 2025 | 18:10
  • 553
  • 0
Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

Играещият у нас домакинските си мачове от Евролигата израелски клуб Апоел Тел Авив обяви официално важно ново попълнение, макар и извън баскетболния терен. Бизнесменът Алън Хауърд става част от групата собственици на клуба, който в момента е лидер в класирането на Евролигата.

Алън Хауърд се присъединява към вече съществуващата група инвеститори, сред които Офер Янай, Гили Раанан и Мики Малка. Хауърд ще придобие 15% от управляващата клуба компания.

Хулио Веласкес, баскетболните национали и играчите на Рилски спортист сред зрителите на мегасблъсъка Апоел - Реал
Хулио Веласкес, баскетболните национали и играчите на Рилски спортист сред зрителите на мегасблъсъка Апоел - Реал

Алън Хауърд има репутацията на филантроп и на една от най-влиятелните фигури във финансите на глобално ниво. Основател е на Brevan Howard. Включването му към групата собственици на клуба ще помогне на Апоел Тел Авив да развие висок и стабилен бюджет за следващите години, а освен това ще допринесе за създаването на дългосрочна инфраструктура, необходима, за да може клубът да се позиционира твърдо в челото на европейския баскетбол, посочват от Апоел.

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград
Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград

"Идването на Алън носи дълбочина, стабилност и ще намали нуждата от това да се разчита на един отделен собственик, като същевременно ще даде на клуба възможност да изгради солидно бъдеще за Апоел Тел Авив в челните позиции на европейския баскетбол", отбелязва съсобственикът на израелския отбор Гили Раанан и добавя: "Нашата сила идва от комбинацията от невероятна фенбаза, професионален екип на топниво и отдадени собственици с дългосрочна визия - всички водени от решителонстта и устойчивостта, които дефинират израелския дух. Това е основата на продължителния успех на и извън терена".

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Анадолу Ефес остана без старши треньор

Анадолу Ефес остана без старши треньор

  • 27 ное 2025 | 12:40
  • 612
  • 0
Интригуващи мачове затвориха 13-ия кръг в Евролигата

Интригуващи мачове затвориха 13-ия кръг в Евролигата

  • 26 ное 2025 | 23:44
  • 6712
  • 0
Изумителен Милър-Макинтайър обърка плановете на Везенков и Олимпиакос

Изумителен Милър-Макинтайър обърка плановете на Везенков и Олимпиакос

  • 26 ное 2025 | 22:20
  • 13076
  • 8
Официално: Партизан и Обрадович се разделиха по емоционален начин

Официално: Партизан и Обрадович се разделиха по емоционален начин

  • 26 ное 2025 | 19:49
  • 5111
  • 1
Шок в Партизан! Желко Обрадович подаде оставка

Шок в Партизан! Желко Обрадович подаде оставка

  • 26 ное 2025 | 17:07
  • 5472
  • 1
Серджо Скариоло разкри за трудности при пътуването на Реал до България

Серджо Скариоло разкри за трудности при пътуването на Реал до България

  • 26 ное 2025 | 15:49
  • 1263
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

  • 27 ное 2025 | 18:48
  • 1485
  • 4
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 9278
  • 14
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 4369
  • 1
Очаквайте на живо: България - Армения

Очаквайте на живо: България - Армения

  • 27 ное 2025 | 18:05
  • 2326
  • 0
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 3965
  • 6
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 7884
  • 1