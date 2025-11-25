Антонио Блейкни: Нашите фенове са едни от най-добрите, съжалявам, че не ги зарадвахме с победа

Един от най-добрите в редиците на Апоел Тел Авив при драматичната загуба от Реал Мадрид в мач от Евролигата, игран в "Арена Ботевград" - гардът Антонио Блейкни, коментира двубоя и подкрепата на феновете.

"Опитваме се да спечелим всяка една част. Ако бяхме спечелили първата, това променяше много нещата. Загубихме само с една точка, можеше да спечелим със 76:75. Ние сме отбор, който се подобрява, все още се сработва, но се представяме добре до момента. Изиграхме 13 срещи досега и смятам, че тепърва ще ставаме по-добри.

Феновете ни са страхотни. Притежаваме едни от най-добрите фенове. Съжалявам, че не успяхме да спечелим двубоя за тях, но сезонът е дълъг и очаквам някои големи победи", сподели Блейкни след края на мача.

Снимки: Sportal.bg