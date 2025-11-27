Защитник на Интер: Не заслужавахме да загубим от Атлетико, но футболът е такъв

Защитникът на Интер Ян Бисек не скри разочарованието си след загубата с 1:2 при гостуването на Атлетико Мадрид в среща от Шампионската лига в сряда вечер.

Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

„Случва се във футбола. Понякога даваш всичко от себе си... не заслужавахме да загубим, но футболът е такъв. Ще продължим да работим и може би в бъдеще ще имаме малко повече късмет. Допуснахме два или три удара към нашата врата, а след това и два гола. Не е честно, но такъв е футболът. Доволен съм от представянето на отбора – справихме се добре. Има неща за подобрение, но не мога да кажа нищо лошо за тима. Много боли“, коментира пред Amazon Prime 24-годишният германски национал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages