Симеоне: Хвърлихме всичко, с което разполагахме

Диего Симеоне разкри, че Атлетико Мадрид е имал план как да пречупи Интер в срещата от 5-ия кръг на Шампионската лига, която в крайна сметка завърши с драматичен успех с 2:1 за "дюшекчиите". Аржентинският наставник, който игра за „нерадзурите“ в периода 1996-1999 г., също така призна на пресконференцията преди мача, че в бъдеще се вижда на треньорската скамейка на италианския гранд.

„Изправихме се срещу невероятно силен отбор, според мен един от най-добрите в Шампионската лига. Знаехме това и през първото полувреме целта ни беше да ограничим техния футбол с темпо и физика, както и да използваме скоростта си при отнемане на топката. Бяхме наясно, че те ще страдат при контраатаки, особено зад гърба на техните халф-бекове. Знаейки, че през втората част можем да разчитаме на различна част от нашия репертоар, смените ни позволиха да продължим по план. Хвърлихме всичко, с което разполагахме, играта се промени, ние владеехме топката, а те правеха бързи преходи, за да ни наранят. За щастие, постигнахме резултат, от който наистина се нуждаехме в Шампионската лига“, заяви Симеоне.

Ранният гол на Атлетико Мадрид предизвика сериозни полемики, тъй като изглеждаше, че Алекс Баена играе с ръка, преди Хулиан Алварес да се разпише от близко разстояние. Пьотр Жиелински отбеляза временното изравнително попадение за Интер, но това не попречи на Атлетико да запази перфектния си домакински баланс в Шампионската лига този сезон.

Diego Simeone reveals Atletico Madrid ‘had a plan’ on how to break Inter down and it worked to perfection against ‘one of the best teams in the Champions League.’#AtleticoMadridInter #AtletiInter #Calcio #UCL pic.twitter.com/nVJGlrPsPn — Football Italia (@footballitalia) November 26, 2025

„Нямам зони на комфорт и не ги искам, харесва ми да бъда такъв. Трябва да работим с вяра, любов и качество. Имам играчи, които ме подкрепят. Мнозина на пейката искаха да започнат като титуляри, но направиха това, което се изискваше от тях“, уточни Симеоне.

Интер вече има пет загуби във всички турнири през този сезон, но това беше първата им в Шампионската лига, където до този момент имаха перфектен актив.