Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Симеоне: Хвърлихме всичко, с което разполагахме

Симеоне: Хвърлихме всичко, с което разполагахме

  • 27 ное 2025 | 04:25
  • 152
  • 0
Симеоне: Хвърлихме всичко, с което разполагахме

Диего Симеоне разкри, че Атлетико Мадрид е имал план как да пречупи Интер в срещата от 5-ия кръг на Шампионската лига, която в крайна сметка завърши с драматичен успех с 2:1 за "дюшекчиите". Аржентинският наставник, който игра за „нерадзурите“ в периода 1996-1999 г., също така призна на пресконференцията преди мача, че в бъдеще се вижда на треньорската скамейка на италианския гранд.

Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ
Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

„Изправихме се срещу невероятно силен отбор, според мен един от най-добрите в Шампионската лига. Знаехме това и през първото полувреме целта ни беше да ограничим техния футбол с темпо и физика, както и да използваме скоростта си при отнемане на топката. Бяхме наясно, че те ще страдат при контраатаки, особено зад гърба на техните халф-бекове. Знаейки, че през втората част можем да разчитаме на различна част от нашия репертоар, смените ни позволиха да продължим по план. Хвърлихме всичко, с което разполагахме, играта се промени, ние владеехме топката, а те правеха бързи преходи, за да ни наранят. За щастие, постигнахме резултат, от който наистина се нуждаехме в Шампионската лига“, заяви Симеоне.

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!
Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Ранният гол на Атлетико Мадрид предизвика сериозни полемики, тъй като изглеждаше, че Алекс Баена играе с ръка, преди Хулиан Алварес да се разпише от близко разстояние. Пьотр Жиелински отбеляза временното изравнително попадение за Интер, но това не попречи на Атлетико да запази перфектния си домакински баланс в Шампионската лига този сезон.

„Нямам зони на комфорт и не ги искам, харесва ми да бъда такъв. Трябва да работим с вяра, любов и качество. Имам играчи, които ме подкрепят. Мнозина на пейката искаха да започнат като титуляри, но направиха това, което се изискваше от тях“, уточни Симеоне.

Киву: Загубата боли, имаме много поводи да съжаление
Киву: Загубата боли, имаме много поводи да съжаление

Интер вече има пет загуби във всички турнири през този сезон, но това беше първата им в Шампионската лига, където до този момент имаха перфектен актив.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

  • 27 ное 2025 | 00:37
  • 27845
  • 2
Спортинг (Лисабон) продължи да е перфектен домакин и влезе в топ 8

Спортинг (Лисабон) продължи да е перфектен домакин и влезе в топ 8

  • 27 ное 2025 | 00:28
  • 488
  • 0
Аталанта отнесе Айнтрахт във Франкфурт със светкавичен щурм

Аталанта отнесе Айнтрахт във Франкфурт със светкавичен щурм

  • 27 ное 2025 | 00:28
  • 1051
  • 1
С хеттрик на Витиня ПСЖ нанесе първа загуба на Тотнъм в мач с осем гола

С хеттрик на Витиня ПСЖ нанесе първа загуба на Тотнъм в мач с осем гола

  • 27 ное 2025 | 00:20
  • 2989
  • 0
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 21497
  • 89
Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:56
  • 8965
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

  • 27 ное 2025 | 00:37
  • 27845
  • 2
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 15830
  • 127
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 22830
  • 67
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 21497
  • 89
Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:56
  • 8965
  • 6
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

  • 26 ное 2025 | 21:43
  • 15403
  • 24