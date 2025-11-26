Марота защити титулярния вратар на Интер от критиките по негов адрес

Президентът на Интер Джузепе Марота защити титулярния вратар на тима Ян Зомер от негативните коментари по негов адрес. Опитният страж се представи слабо при загубите в преките сблъсъци с Ювентус (3:4), Наполи (1:3) и Милан (0:1) през този сезон, заради което си навлече множество критики.

„Той няма нужда от съвети. Критиките достигат дори до големите вратари. Сега той е критикуван, но това е част от играта. Когато един вратар допусне грешка, често тя води до гол. Но когато един халф направи грешка, тя вероятно бива поправена от защитата. Ние имаме най-голямото уважение към един страхотен играч и професионалист“, заяви Марота преди мача с Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

Диего Симеоне: Виждам се като треньор на Интер някой ден

Той също така коментира думите на треньора на „дюшекчиите“ Диего Симеоне, който призна, че се вижда като бъдещ наставник на Интер. „Приемам това за възхищение към клуб, който той познава добре и който е сред най-добрите в Европа. Ние обаче имаме млад треньор като Кристиан Киву, за когото се надявам да прекара в Интер още много години, защото той отговаря на профила, който търсехме. Радваме се за него и сме убедени, че може да остане в клуба още много години“, добави шефът на „нерадзурите“.

Снимки: Gettyimages