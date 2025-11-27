Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

Фабио Капело има интересно обяснение за това, че Интер допусна късен гол за 1:2, с което загуби визитата си на Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Според него проблемът е бил, че в наказателното поле по това време вече са били много от резервите на тима. В третата минута на добавеното време Хосе Хименес с лекота се извиси и засече центриране от корнер, лишавайки от точка финалиста от миналия сезон.

В този етап от срещата треньорът на Интер Кристиан Киву вече беше направил всичките си пет смени.

“Вече имаше твърде много от резервите и вероятно те не намериха своите позиции в защитата на корнера. Става много трудно да се позиционираш, а ако не поставиш преграда пред играч като Хименес, който е силен във въздуха... се случва това, което се случи. Не може да се подаряват такива мачове, с маркиране при корнер ‘горе-долу’. Жалко, защото Интер изигра отличен двубой, но накрая направи един абсурден подарък, който на това ниво не можеш да си позволиш“, отчете Капело.

Преди това Атлетико беше повел с 1:0 още в деветата минута след спорен гол на Хулиан Алварес, но в 54-тата Жиелински изравни. Капело счита, че след това Интер е проявил забелязваща се от известно време слабост да не успява да играе по-силно в търсенето на победен гол.

“Първият гол на Атлетико беше нередовен и абсолютно трябваше да се отсъди игра с ръка, тъй като топката промени посоката, което позволи на играча да вкара - обясни специалистът. - Но това, което вече е опасна характерна черта на Интер, е че когато вкара, става монотонен. Няма я онази решителност, която имаше преди. Когато трябва да вкара гол, отборът се хвърля на пълни обороти, а след като изравни – се отпуска, става един мъртъв отбор.

Киву: Загубата боли, имаме много поводи да съжаление