Киву: Загубата боли, имаме много поводи да съжаление

Кристиан Киву признава, че късната загуба на Интер от Атлетико Мадрид с 1:2 е накарала всички сред "нерадзурите" да ги заболи, както и, че миланският гранд има много за какво да съжалява. Поражението сложи пръст във вече отворената рана на италианските вицешампиони, които само преди броени дни изгубиха и градското дерби с Милан с 0:1 в последния кръг от Серия А.

„Боли всички, защото има много поводи за съжаление. Дойдохме тук амбицирани да постигнем много повече, а не да си тръгнем с празни ръце. Започнахме доста добре, след това допуснахме гол, но имахме силата и смелостта да реагираме, показвайки качество и интензивност. След известно време се прибрахме малко по-дълбоко, отчасти защото трябва да отдадем заслуженото на съперника, който ни притисна. Имахме няколко контраатаки, от които за съжаление не успяхме да се възползваме. И тогава, в последната минута, се стигна до този корнер от нищото. В наказателното поле бяха най-добрите ни играчи при статични положения, що се отнася до ръст и игра във въздуха, но въпреки това допуснахме гол“, заяви Киву след края на двубоя.

През този сезон Интер има явен проблем – повечето от загубите им са в големите мачове срещу качествени съперници, като отборът не успява да направи следващата крачка. Във всички тези срещи „нерадзурите“ създадоха множество голови положения, но грешаха в детайлите, които правят разликата.

„Този отбор трябва да знае как да реагира, да осъзнава, че е силен. Трябва да разбира моментите в мача, да бъде по-конкретен, по-клиничен, а не да се фокусира толкова върху красивия футбол. Точно това се опитахме да направим тази вечер. Бяхме подготвени за високата им преса и дори си бяхме казали да не ги пазим толкова плътно, за да не ни преодолеят с обръщане, но въпреки това първият гол падна точно така“, отбеляза Киву.

Друг сериозен проблем за „нерадзурите“ е слабостта им при защита от контраатаки, която беше видима и при загубата от Милан през уикенда.

„Смятам, че реакцията през второто полувреме показа търпение, атакувахме пространствата и искахме топката в тези зони. Понякога, ако чакаш топката да дойде при теб, даваш време на съперника да се прегрупира. Ако правим това, няма да губим топката толкова лесно в центъра и да бъдем уязвими на контри. Трябва да работим по-добре и пред гола, тъй като знам, че това е втора поредна загуба, в която се представихме добре, но си тръгнахме с празни ръце. Трябва да осъзнаем какво е нужно, да запретнем ръкави, да бъдем по-борбени и да вършим черната работа, когато се налага“, обясни Киву.

Атлетико Мадрид направи разликата тази вечер със своите смени, докато на Киву бе посочено, че играчите на Интер не са влезли от пейката със същата решителност.

„Очаквахме Атлетико да отговори със свежи сили и се опитахме да противодействаме на това. Идваме след дерби, така че не беше останала много енергия, но се опитахме да дадем всичко от себе си. Всеки се опита да даде най-доброто от себе си, не мога да ги упрекна. Разбира се, можехме да се справим по-добре, вливайки свежа енергия, която започваше да се изчерпва в онзи момент, особено при задържането на топката и забавянето на темпото“, отговори Киву.