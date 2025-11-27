Витиня: Тотнъм е труден противник, но ние не се предадохме

Полузащитникът на Пари Сен Жермен Витиня, който реализира хеттрик при победата с 5:3 над Тотнъм в Париж в двубой от основната фаза на Шампионската лига, заяви след мача, че тимът е демонстрирал характер.

„Беше труден мач. Тотнъм е класен отбор и успяха да ни създадат проблеми. Допуснахме два гола, които не очаквахме. Това може би беше против хода на мача“, коментира португалският национал, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

„Показахме много качества, за да изравним два пъти. Наистина сме щастливи от тази ни способност. Поздравявам отбора за усилията, тъй като Тотнъм е труден противник, но ние не се предадохме“, заяви още Витиня.

„Никога не съм си мислил, че ще мога да вкарам хеттрик в Шампионската лига. Това е мечта“, завърши футболистът на Пари Сен Жермен.

Снимки: Imago