Луис Енрике: В ШЛ няма лесни мачове, а ние бяхме перфектни

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике определи като “перфектно” представянето на неговия тим при драматичния успех с 5:3 над Тотнъм в Шампионската лига в сряда вечер. Носителят на трофея на два пъти изоставаше в резултат, но изключително второ полувреме гарантира победата на французите на техния стадион.

„Видяхме, че в Шампионската лига няма лесни мачове, каза Енрике - Мисля, че Тотнъм игра наистина добре и се защитаваше много добре през първото полувреме. Беше трудно, защото трябваше да им изравняваме на два пъти, когато повеждаха“.

„Мисля, че се представихме перфектно и бих искал да поздравя нашите прекрасни фенове за атмосферата, която създаваха през цялото време дори когато имаше трудни моменти. Тези моменти, когато ни подкрепят още по-силно, е невероятното усещане, което носят“.

След това Енрике обясни и постигането на първата цел пред отбора, както и степенуването на задачите през сезона според етапа на развитие: „Радваме се, че спечелихме, сега имаме 12 точки, така че на практика сме сред 24-те най-добри отбора. Помним добре, колко беше трудно да го направим това миналата година. Но имаме опита, а и е нормално отборът да демонстрира манталитета да се изправи от трудна ситуация. Но атмосферата на стадиона ни е невероятна“.

След това дойде въпрос дали е имало момент, в който той се е съмнявал в успеха, най-вече когато лондончани поведоха с 2:1 пет минути след началото на второто полувреме. „Тотнъм игра с характер и затвори много пространства през първото полувреме. Но дори и да се получи такъв мач, с такъв труден и дълъг момент, нямам съмнение, че пак ще видим тази реакция, която видяхме“, отговори наставникът, цитиран от БТА.

Като отбор, който стана шампион на Европа през миналия сезон, парижани получиха доста индивидуални призове. Енрике все пак смята, че Пари Сен Жермен все още не е до клубовете от традиционната европейска история на футбола в това отношение: „Когато казах това, че имам притеснение за отбора, пълен с футболисти, които вече са спечелили редица индивидуални награди, ставаше дума за това да останем фокусирани върху бъдещето, което е важно, а не за играчите. Виждам колко са съсредоточени в тренировките и няма да приема, ако някой се отличава от групата с неправилен начин на мислене“.