Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Пари Сен Жермен и Тотнъм ще се изправят един срещу друг в мач от Шампионска лига за сезон 2025/2026. Двубоят е насрочен за 26 ноември 2025 г. от 22:00 часа на стадион "Парк де Пренс". Главен съдия на срещата ще бъде Феликс Цвайер, който ще има отговорната задача да ръководи този важен европейски сблъсък между френския и английския гранд.

Пари Сен Жермен заема петата позиция в групите на Шампионска лига с 9 точки от изиграните 4 мача, като парижани имат впечатляваща голова разлика от 14 отбелязани и 5 допуснати гола. Тотнъм се намира на десетото място с 8 точки от същия брой срещи, като лондончани са отбелязали 7 гола и са допуснали само 2. Разликата от само една точка между двата отбора прави този двубой изключително важен за класирането в следващата фаза на турнира, като победа за домакините би им дала по-комфортна преднина, докато успех за гостите би ги изстрелял пред ПСЖ в таблицата.

Шампионът в турнира със сигурност, поне на хартия, е фаворит за този мач. Французите са в добра форма и играят пред собствена публика, така че всичко различно от победа би се приело като провал. Тотнъм обаче е достатъчно класен отбор, който може да създаде проблеми на парижани.

Пари Сен Жермен демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Парижани победиха Льо Авър с 3:0 (на 22.11.2025) в последния си мач от Лига 1, преди това надделяха над Лион с 3:2 (на 09.11.2025) като гост. В Шампионска лига обаче претърпяха загуба от Байерн (Мюнхен) с 1:2 (на 04.11.2025). Преди това записаха победа над Ница с 1:0 (на 01.11.2025) и равенство с Лориен 1:1 (на 29.10.2025).

Тотнъм, от своя страна, показва колеблива форма с две загуби, едно равенство и една победа в последните си четири мача. Лондончани загубиха от Арсенал с 1:4 (на 23.11.2025) в дербито на Северен Лондон, завършиха наравно 2:2 с Манчестър Юнайтед (на 08.11.2025), но впечатлиха с категорична победа с 4:0 над ФК Копенхаген (на 04.11.2025) в Шампионска лига. Преди това претърпяха загуби от Челси с 0:1 (на 01.11.2025) и от Нюкасъл с 0:2 (на 29.10.2025) в Карабао Къп.

ПСЖ се надява, че звездният нападател Усман Дембеле ще може да се завърне след контузия, за да се изправи срещу Тотнъм, след като пропусна последните два мача поради предполагаема травма на прасеца. Дезире Дуе ще пропусне мача поради контузия в подколянното сухожилие, но Брадли Баркола и Хвича Кварацхелия са здрави. Ашраф Хакими остава извън игра, като Уорън Заир-Емери е вероятният му заместник, докато Фабиан Руис и Уилиан Пачо биха могли също да са на линия.

„Шпорите“ ще бъдат без наказания Бренън Джонсън, въпреки че няма гаранция, че ще започне като титуляр, което би могло да доведе до това Ричарлисон да се появи на лявото крило. Чави Симонс ще влезе в халфовата линия срещу бившия си отбор, въпреки че има шанс и Лукас Бергвал да започне като титуляр, след като се възстанови от сътресение на мозъка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages