Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

Мениджърът на английския Тотнъм Томас Франк е доволен от представянето на отбора си, въпреки загубата с 3:5 като гост на Пари Сен Жермен в Шампионската лига. "Шпорите" се нуждаеха от отговор след поражението с 1:4 от Арсенал в дербито на Северен Лондон миналата неделя и на два пъти повеждаха в резултата с голове на Ричарлисон и Рандал Коло Муани. Привлеченият под наем от ПСЖ нападател вкара и втори гол срещу клуба, който държи правата му, но това не достигна на лондончани.

„Доволен съм от това представяне. Това беше реакцията, която исках от играчите, от отбора. Работихме много усилено върху това, футболистите, щабът, аз, за да осигурим подобаващ отговор - това е много важно след лошо представяне“, каза пред медиите Томас Франк.

„Днес видях повече от тази идентичност, която искам да създам в отбора. Много повече характер, индивидуалност, агресия. Три думи, които са нужни на всеки отбор, без значение как искаш да играеш, без значение от формацията. Днес видяхме точно това и съм доволен“, добави датският специалист.

„Разбира се, мисля, че това представяне беше близо до това да успеем да измъкнем нещо от мача - равенство или победа. Затова е неприятно, че допуснахме толкова голове. Но е нещо, върху което можем да градим. Нападателите вкарваха голове. Според мен целият отбор игра добре. Арчи Грей и Лукас Бергвал се представиха страхотно. Изправихме се срещу отбора, в който е носителят на „Златната топка“ (Усман Дембеле) и смятам, че следващият ѝ притежател играе в халфовата им линия. Витиня - еха, какъв играч“, каза още той.

След поражението Тотнъм заема 16-ото място в най-престижния клубен турнир с осем точки след пет изиграни двубоя. За „шпорите“ предстои домакинство на Фулъм в Премиър лийг, където те се намират на 9-ата позиция с 18 точки, на 11 зад лидера Арсенал.

Снимки: Imago