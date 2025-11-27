Рандал Коло Муани: Хубаво е да се завърна в Париж, но съм разочарован от резултата

Рандал Коло Муани напомни защо Пари Сен Жермен някога е платил толкова много пари за него. Френският национал отбеляза два гола и направи една асистенция с екипа на Тотнъм при загубата с 3:5 срещу европейския клубен шампион. Това бяха първите му голове за лондончани, които го взеха под наем от ПСЖ през този сезон.

"Хубаво е да се завърна в Париж, но футболът не е индивидуален спорт, така че съм малко разочарован предвид резултата. Не сме доволни, тъй като започнахме мача по толкова позитивен начин. До момента се справихме добре, но ще трябва да продължим да работим възможно най-усилено, за да натрупаме максималния брой точки занапред", заяви Коло Муани след двубоя във френската столица.

Пари Сен Жермен изоставаше на два пъти срещу Тотнъм, като Коло Муани създаваше много проблеми на домакините. Нападателят се присъедини към ПСЖ от Айнтрахт (Франкфурт) преди две години за 95 милиона евро, което го прави третото най-скъпо попълнение в историята на клуба след Неймар (222 милиона евро) и Килиан Мбапе (180 милиона евро).

Муани беше отдаден под наем на италианския Ювентус през втората половина от миналия сезон, отбелязвайки 10 гола в 22 мача.

