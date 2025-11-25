Маркиньос ще запише впечатляващо постижение срещу Тотнъм

Капитанът на Пари Сен Жермен Маркиньос ще запише своя мач номер 500 с фланелката на клуба в сряда при домакинството на Тотнъм в Шампионската лига.

Бразилският защитник е част от тима на парижани от 2013 година, когато бе само на 19 години. В последно време обаче той се възстановяваше от контузия, което му попречи да запише постижението по-рано.

"Ако той е здрав утре, ще играе. Петстотин мача са невероятно постижение", каза старши треньорът на ПСЖ Луис Енрике на пресконференцията преди двубоя.

След четири кръга в Шампионската лига Пари Сен Жермен заема пето място в класирането с 9 точки, докато Тотнъм е на десета позиция с 8 пункта.