Аморим увери, че е готов да променя тактическата си схема

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим увери, че не е обсебен от любимата си тактическа схема 3-4-3, заради която доста пъти бе подлаган на критики през първата си година начело на "червените дяволи". Преди време португалецът бе заявил, че не смята, че системата на игра е проблемът на неговия отбор и няма да се откаже от нея дори папата да се опитва да го убеди да го направи. Сега той заяви пред ESPN Portugal, че е готов да променя подхода си, за да може да печели мачове.

Ruben Amorim says not even the Pope could persuade him to change his controversial formation 🤔❌ pic.twitter.com/IEF67xfaHe — Match of the Day (@BBCMOTD) September 19, 2025

Отговаряйки на въпроси на фенове, Аморим каза следното по отношение на питане, свързано с налагането на "мобилен атакуващ стил", с който бе известен от времето си в Спортинг (Лисабон). В тази формация няма фиксиран нападател, а играчите от офанзивната линия непрекъснато променят позициите си:

"Направихме го срещу Ливърпул. Не с Брайън Мбемо, а с Куня (б.ред. - тогава Аморим реши изненадващо да остави на пейката Бенямин Шешко и бразилецът да започне вместо него на върха на атаката). Това е опция, която имаме. Можем да кажем, че е 4-4-2, но пет минути по-късно е 4-3-3 или 3-4-3. И затова съм готов на всичко, противно на това, което много хора мислят, че съм твърде фиксиран върху едно нещо. Мислили сме върху това Брайън да играе като централен нападател, защото той е много бърз в преходите, но мисля, че най-добрата позиция за него е да играе на фланга, защото обича да е скрит, не обича хората да го гледат. Може да атакува, да бъде по-опасен по един от фланговете, било то отдясно или отляво, отколкото като централен нападател. Но последното също е добър вариант и можем да го използваме в бъдеще, както правих няколко пъти в Спортинг", заяви Аморим.

Португалецът неведнъж в Спортинг местеше Виктор Гьокереш на фланга или дори го изтегляше по-близо до средата на терена, въпреки че той бе категоричният голмайстор на отбора.

Ruben Amorim admits he is 'willing' to change tactics at Manchester United#MUFChttps://t.co/kOc1HRMNLR — Man United News (@ManUtdMEN) November 26, 2025