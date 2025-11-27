Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Алек Коцев от ЦСКА. "Червените" завършиха при равен резултат 1:1 в домакинството си на Пирин в двубой от Елитната група до 18 години.

На четвърта позиция се нареди Валентин Макарски от Спартак (Плевен) U17. Вратарят на плевенчани отрази изстрел от близка дистанция, но въпреки неговите усилия отборът загуби гостуването си срещу Етър с 0:3

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 18 години

Почетното трето място зае намесата на Стефан Михайлов от Национал U18. Стражът обаче не успя да помогне на своя тим да избегне загубата срещу Ботев (Пловдив) с 0:3.

В подножието на върха остана Светослав Ковачев от Янтра U18. Стражът на габровския тим отрази дузпа, с което помогна на своя отбор да спечели двубоя си срещу Миньор (Перник) с 1:0

Най-добро спасяване на кръга спечели Янислав Андонов от Пирин U18. Вратарят се намеси добре на два пъти с което помогна на своя тим да спечели и важна точка срещу ЦСКА в двубой от Елитната група до 18 години завършил при резултат 1:1.