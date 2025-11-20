Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Никола Теов от ЦСКА U18. Футболистът на „червените“ отбеляза последното попадения при успеха на своя тим в гостуването на Национал с 3:0.

На четвърта позиция остана Красимир Янакиев от ЦСКА 1948. Той отбеляза четвъртия гол при успеха на своя тим с 4:1 в домакинството срещу Септември от Елитната група до 17 години.

„Лигата на талантите“ с анализ на 12-я кръг в Елитната група до 18 години – резултатни двубои и убедителни победи за фаворитите

Почетното трето място зае Ивайло Димитров от Славия U18. Състезателят на столичани отбеляза две попадения при разгромния успех на столичани с 6:0 срещу Нефтохимик, а едното от тях попадна и в нашата класация.

Най-близко до победителя в класацията остана Християн Цветанов от Спартак (Плевен) U17. Играчът на плевенчани отбеляза и двете попадения при победата срещу Хебър с 2:1.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Виктор Величков от Локомотив (София) U18. Футболистът на „железничарите“ отбеляза два гола при успеха в гостуването на Пирин с 3:1, а красивият му прехвърлящ удар от далечно разстояние си спечели и този приз.