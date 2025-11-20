Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Радостин Дунков от Фратрия U17. Въпреки усилията на вратаря, неговият тим загуби гостуването си на Пирин с 0:2.

На четвърта позиция се нареди Кристиян Наджерян от Ботев (Пловдив). „Канарчетата“ завършиха при равен резултат 1:1 в гостуването си на Черно море в двубой от Елитната група до 17 години.

Почетното трето място зае намесата на Андреан Аргиров от Берое U18. Вратарят на старозагорци отрази дузпа, но въпреки неговите усилия отборът загуби домакинството си срещу Септември с 0:4.

В подножието на върха остана Стефан Михайлов от Национал U18. Стражът обаче не успя да помогне на своя тим да избегне загубата срещу ЦСКА с 0:3.

Най-добро спасяване на кръга спечели Алек Здравков от Левски U17. Вратарят показа добър рефлекс при изстрел от близка дистанция, но „сините“ загубиха гостуването си срещу Славия с 1:3.