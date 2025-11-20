Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

  • 20 ное 2025 | 14:00
  • 264
  • 0

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Радостин Дунков от Фратрия U17. Въпреки усилията на вратаря, неговият тим загуби гостуването си на Пирин с 0:2.

На четвърта позиция се нареди Кристиян Наджерян от Ботев (Пловдив). „Канарчетата“ завършиха при равен резултат 1:1 в гостуването си на Черно море в двубой от Елитната група до 17 години.

„Лигата на талантите“ с акцент на 12-я кръг в Елитната група до 17 години – силно представяне за домакините и разлика между двете осмици
„Лигата на талантите“ с акцент на 12-я кръг в Елитната група до 17 години – силно представяне за домакините и разлика между двете осмици

Почетното трето място зае намесата на Андреан Аргиров от Берое U18. Вратарят на старозагорци отрази дузпа, но въпреки неговите усилия отборът загуби домакинството си срещу Септември с 0:4.

В подножието на върха остана Стефан Михайлов от Национал U18. Стражът обаче не успя да помогне на своя тим да избегне загубата срещу ЦСКА с 0:3.

Най-добро спасяване на кръга спечели Алек Здравков от Левски U17. Вратарят показа добър рефлекс при изстрел от близка дистанция, но „сините“ загубиха гостуването си срещу Славия с 1:3.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски продава стария си автобус на тим от Втора лига

Левски продава стария си автобус на тим от Втора лига

  • 20 ное 2025 | 09:28
  • 4086
  • 5
Падт: Европейските мачове остават настрана, първата цел е титлата

Падт: Европейските мачове остават настрана, първата цел е титлата

  • 20 ное 2025 | 09:24
  • 1757
  • 1
„Лигата на талантите“ с акцент на 12-я кръг в Елитната група до 17 години – силно представяне за домакините и разлика между двете осмици

„Лигата на талантите“ с акцент на 12-я кръг в Елитната група до 17 години – силно представяне за домакините и разлика между двете осмици

  • 20 ное 2025 | 09:00
  • 652
  • 2
"Сините" със закрита тренировка в четвъртък

"Сините" със закрита тренировка в четвъртък

  • 19 ное 2025 | 21:01
  • 2791
  • 1
ФК Брацигово поиска съдии от София за мачовете от "А" ОГ Пазарджик, стадионът в града ще заблести с ново осветление

ФК Брацигово поиска съдии от София за мачовете от "А" ОГ Пазарджик, стадионът в града ще заблести с ново осветление

  • 19 ное 2025 | 19:19
  • 2078
  • 0
Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

  • 19 ное 2025 | 19:13
  • 2430
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 14:22
  • 9112
  • 6
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 19602
  • 36
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 12598
  • 12
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 6341
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 28592
  • 41
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 12541
  • 1