Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 25 ное 2025 | 21:53
  • 203
  • 0

Септември - Славия 2:0
1:0 Кристиян Вутов (64')
2:0 Васил Василев (68') д

Миньор (Перник) - Янтра 0:1
0:1 Денис Карапенев (53')

Локомотив (София) - Берое 6:1
1:0 Михаил Захариев (30')
2:0 Емилиян Гогев (31')
3:0 Георги Ангарев (52')
4:0 Емилиян Гогев (53')
4:1 Калоян Костов (62')
5:1 Максим Йонин (66')
6:1 Петър Димитров (89')

Ботев (Пловдив) - Национал 3:0
1:0 Радослав Караманов (45')
2:0 Мартин Георгиев (66')
3:0 Самуил Цонов (82')

Нефтохимик - Монтана 2:1
0:1 Кристиан Асенов (15')
1:1 Максим Киряков (21')
2:1 Георги Аладжов (22')

ЦСКА - Пирин 1:1
0:1 Калоян Ангелов (8')
1:1 Марин Раленеков (14')

Арда - Спартак (Варна) 4:1
1:0 Никола Добриков (26')
2:0 Борис Тодев (50')
3:0 Георги Павлов (60')
4:0 Бурак Акънджъ (70')
4:1 Филип Пенчев (77')

Хебър - Локомотив (Пловдив) 1:2
1:0 Иван Ладжов (20')
1:1 Радослав Палазов (39')
1:2 Николай Димитров (42')

Левски с открита тренировка в сряда

  • 25 ное 2025 | 20:12
  • 923
  • 1
България U16 с голово реми срещу Унгария U16

  • 25 ное 2025 | 18:41
  • 941
  • 0
Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 25 ное 2025 | 17:06
  • 1447
  • 3
Ботев (Пд) с предупреждение за лишаване от домакинство, "канарчетата" олекнаха с над 5 бона след двубоя с ЦСКА

  • 25 ное 2025 | 16:03
  • 3115
  • 8
Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 25 ное 2025 | 16:03
  • 1659
  • 0
Лудогорец към феновете си: Да направим атмосфера, достойна за още един мач, който вярваме, че ще се помни дълго!

  • 25 ное 2025 | 15:47
  • 1044
  • 0
Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 21:52
  • 7936
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 549267
  • 32
Челси 0:0 Барселона, начални минути

  • 25 ное 2025 | 21:59
  • 3400
  • 6
Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

  • 25 ное 2025 | 21:15
  • 1097
  • 0
БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 9442
  • 8
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 13799
  • 37