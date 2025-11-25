Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 18 години

Септември - Славия 2:0
1:0 Кристиян Вутов (64')
2:0 Васил Василев (68') д
Миньор (Перник) - Янтра 0:1
0:1 Денис Карапенев (53')
Локомотив (София) - Берое 6:1
1:0 Михаил Захариев (30')
2:0 Емилиян Гогев (31')
3:0 Георги Ангарев (52')
4:0 Емилиян Гогев (53')
4:1 Калоян Костов (62')
5:1 Максим Йонин (66')
6:1 Петър Димитров (89')
Ботев (Пловдив) - Национал 3:0
1:0 Радослав Караманов (45')
2:0 Мартин Георгиев (66')
3:0 Самуил Цонов (82')
Нефтохимик - Монтана 2:1
0:1 Кристиан Асенов (15')
1:1 Максим Киряков (21')
2:1 Георги Аладжов (22')
ЦСКА - Пирин 1:1
0:1 Калоян Ангелов (8')
1:1 Марин Раленеков (14')
Арда - Спартак (Варна) 4:1
1:0 Никола Добриков (26')
2:0 Борис Тодев (50')
3:0 Георги Павлов (60')
4:0 Бурак Акънджъ (70')
4:1 Филип Пенчев (77')
Хебър - Локомотив (Пловдив) 1:2
1:0 Иван Ладжов (20')
1:1 Радослав Палазов (39')
1:2 Николай Димитров (42')