Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 17 години

Септември - Славия 5:0
1:0 Александър Маринов (35')
2:0 Виктор Добрев (42')
3:0 Александър Маринов (63')
4:0 Йоан Андреев (73')
5:0 Александър Вутов (76')
Фратрия - ЦСКА 1948 2:0
1:0 Мартин Делев (72')
2:0 Виктор Янчев (79')
Левски - Лудогорец 1:4
0:1 Лазар Петров (19')
1:1 Тимур Мустафа (36')
1:2 Ястиян Георгиев (42') д
1:3 Станислав Иванов (56')
1:4 Станислав Ивано (82')
Ботев (Пловдив) - Национал 1:0
1:0 Джем Андонов (81')
ЦСКА - Пирин 2:1
1:0 Любомир Праматаров (63')
1:1 Кевин Шериф (72')
2:1 Стивън Матеев (79')
Етър - Спартак (Плевен) 3:0
1:0 Петър Петров (45')
2:0 Евгени Пейчев (75')
3:0 Слав Чамурков (82')
Арда - Черно море 1:1
0:1 Евгений Русланович (2')
1:1 Беркай Осман (21')
Хебър - Локомотив (Пловдив) 2:3
1:0 Денислав Николов (8')
2:0 Васил Симеонски (15')
2:1 Иван Кънчев (36')
2:2 Стилян Лазаров (50')
2:3 Божидар Ковачев (64')