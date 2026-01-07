Локо (Пд) се подсили с още един нападател

Локомотив (Пловдив) се подсили с второ ново попълнение през зимната пауза, съобщиха от клуба. “Смърфовете” подписаха договор с Мариян Вангелов, чийто контракт е за две години и половина.

Нападателят e роден на 4 април 2003 година в Петрич. Юноша е на Пирин (Благоевград). Състезавал се е за Беласица (Петрич), Дунав (Русе) и втория отбор на Ботев (Пловдив). За последно бе част от състава на Пирин.

"Много съм развълнуван и горд, че вече съм футболист на Локомотив! Присъединявам се към клуб с голяма история и невероятна публика, която винаги стои зад отбора. Това е огромна мотивация за мен. Обещавам да работя здраво, да се раздавам на терена и заедно да се борим за победа във всяка една среща“, заяви Вангелов пред официалния сайт на клуба.

Така той се превръща във втория нов футболист на Локомотив през зимния трансферен прозорец, след като по-рано вчера “черно-белите” обявиха привличането на Запро Динев.

Отборът започва своята зимна подготовка днес, когато старши треньорът Душан Косич ще изведе своите футболисти за първа тренировка за 2026 година.