Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори за важната за отбора седмица, която ще донесе на “сините” последователни сблъсъци с Барселона и Арсенал. Италианецът заяви, че отборът се чувства уверен и даде добри новини за състоянието на голямата звезда на тима Коул Палмър.

"Не знам кога точно, но със сигурност скоро Коул Палмър ще поднови тренировки. Той вече върши някои неща с топка на терена и се чувства добре. Дали може да бъде готов за мача с Арсенал? Сега сме тук за утрешния двубой, а след това ще започнем да мислим за Арсенал. В момента обаче не мисля, че ще бъде готов.

Предстои ни голяма седмица. Но след това идва друга голяма седмица с гостувания на Лийдс, Борнемут и Аталанта. Това са все важни срещи, но в крайна сметка за всяка от тях се дават три точки. Двубоите с Барселона и Арсенал са важни по различни причини, но е важно да мислим мач за мач. Уверени сме и ще бъдем подготвени за утре и неделя.

Барселона е фантастичен тим, но ние ще се е опитаме да дадем най-доброто от себе си и да спечелим. Винаги можеш да се учиш от Барса. От начина, по който атакуват, от начина, по който се защитават. Спечелиха първенството миналата година, така че те са добър отбор, който винаги има инициативата. Ние ще се опитаме да направим същото.

Левандовски е фантастичен играч. В цялата си кариера вкарва голове. Ще положим всички усилия, за да го неутрализираме. Трябва да бъдем агресивни. Но не е само Левандовски. Ламин Ямал, Фермин Лопес, Френки де Йонг... Те има толкова много добри играчи, които могат да опитат да спечелят мача", заяви италианецът по време на днешната си пресконференция.

Запитан дали мечтае някой ден да води Барселона, Мареска отговори: “В този момент съм много щастлив, че съм е огромен клуб - един от най-добрите в света. Това е най-важното”.

