Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Флик: Челси е един от най-добрите отбори в света

Флик: Челси е един от най-добрите отбори в света

  • 24 ное 2025 | 22:54
  • 462
  • 0
Флик: Челси е един от най-добрите отбори в света

Наставникът на Барселона, Ханзи Флик, даде пресконференция във вторник преди гостуването на Челси в петия кръг от груповата фаза на Шампионската лига. Той определи англичаните като "един от най-добрите отбори в света", но заяви, че неговият тим умее да се адаптира към всеки съперник.

"Винаги се адаптираме към противника. Знаем как искаме да играем, но също така знаем какво е необходимо да направим. Подходът винаги е различен в зависимост от съперника. Челси е един от най-добрите отбори в света. Те направиха голяма промяна, имат много играчи и страхотен треньор, който им е придал ясна идентичност. Това е млад отбор с изключителни футболисти. За нас това е добър мач, в който да се състезаваме. Това е Шампионската лига, не е лесно. Но аз вярвам в нашите способности. Ще се борим", започна Флик.

Наставникът коментира и факта, че Роберт Левандовски все още няма гол от началото на сезона в Шампионската лига.

"Той се завърна от контузия в страхотна форма. Всички бяха изненадани колко бързо се възстанови от последната си травма. Той е гладен за голове и е важен за нас", допълни германецът.

Мареска казва, че е станал треньор благодарение на Барса на Гуардиола и на Байерн и Германия на Флик. Германецът призна, че стиловете им са доста подобни.

"Да, стиловете са подобни. И двата отбора искат да бъдат проактивни, да пресират. Когато гледахте Барса на Гуардиола по онова време, целият свят се влюби в този отбор. Техният стил, начинът, по който тренираха и играеха. И когато Гуардиола отиде в Германия, не че го копирахме, но той определено задаваше посоката и в Германия следваха неговия път. Той е най-добрият. И Енцо е прав. Нормално е целта му да е била да прилича на Гуардиола", каза специалистът.

Появиха се информации за контузии, чието възстановяване не е било оптимално, но наставникът категорично отрече да е в конфликт с медицинския щаб.

"Не чета много, но това го прочетох. Това, което мога да кажа, е, че не съм ядосан на нашия медицински щаб. Имаме екип с много опит. В случая с Рафиня допуснахме грешки. Но това е човешко. Това е, което имам да кажа. Има много шум, но нищо съществено", допълни наставникът.

Накрая той бе попитан дали утрешният мач финал е за място в топ 8.

"Нашата цел е да бъдем в топ 8. Не е лесно. Вярно е също, че дори и да не попаднеш сред първите осем, можеш да спечелиш Шампионската лига. Имам добри спомени от този стадион, ще видим утре", завърши Флик.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Две дузпи оформиха равенство за Херманщат в отсъствието на Иванов

Две дузпи оформиха равенство за Херманщат в отсъствието на Иванов

  • 24 ное 2025 | 21:29
  • 855
  • 0
Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

Меси стана първият футболист в историята с 1300 голови приноса

  • 24 ное 2025 | 21:07
  • 3767
  • 13
Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 9714
  • 68
Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

Австрия и Португалия ще си оспорват световната титла до 17 години

  • 24 ное 2025 | 21:00
  • 1451
  • 1
Защитник на Наполи: Винаги сме имали доверие в Конте, както и той в нас

Защитник на Наполи: Винаги сме имали доверие в Конте, както и той в нас

  • 24 ное 2025 | 20:30
  • 517
  • 0
Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

  • 24 ное 2025 | 19:51
  • 1366
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 9714
  • 68
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 26841
  • 41
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 19524
  • 29
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 57497
  • 30
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 20237
  • 12
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 41699
  • 113