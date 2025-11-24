Флик: Челси е един от най-добрите отбори в света

Наставникът на Барселона, Ханзи Флик, даде пресконференция във вторник преди гостуването на Челси в петия кръг от груповата фаза на Шампионската лига. Той определи англичаните като "един от най-добрите отбори в света", но заяви, че неговият тим умее да се адаптира към всеки съперник.

"Винаги се адаптираме към противника. Знаем как искаме да играем, но също така знаем какво е необходимо да направим. Подходът винаги е различен в зависимост от съперника. Челси е един от най-добрите отбори в света. Те направиха голяма промяна, имат много играчи и страхотен треньор, който им е придал ясна идентичност. Това е млад отбор с изключителни футболисти. За нас това е добър мач, в който да се състезаваме. Това е Шампионската лига, не е лесно. Но аз вярвам в нашите способности. Ще се борим", започна Флик.

Наставникът коментира и факта, че Роберт Левандовски все още няма гол от началото на сезона в Шампионската лига.

"Той се завърна от контузия в страхотна форма. Всички бяха изненадани колко бързо се възстанови от последната си травма. Той е гладен за голове и е важен за нас", допълни германецът.

Мареска казва, че е станал треньор благодарение на Барса на Гуардиола и на Байерн и Германия на Флик. Германецът призна, че стиловете им са доста подобни.

"Да, стиловете са подобни. И двата отбора искат да бъдат проактивни, да пресират. Когато гледахте Барса на Гуардиола по онова време, целият свят се влюби в този отбор. Техният стил, начинът, по който тренираха и играеха. И когато Гуардиола отиде в Германия, не че го копирахме, но той определено задаваше посоката и в Германия следваха неговия път. Той е най-добрият. И Енцо е прав. Нормално е целта му да е била да прилича на Гуардиола", каза специалистът.

Появиха се информации за контузии, чието възстановяване не е било оптимално, но наставникът категорично отрече да е в конфликт с медицинския щаб.

"Не чета много, но това го прочетох. Това, което мога да кажа, е, че не съм ядосан на нашия медицински щаб. Имаме екип с много опит. В случая с Рафиня допуснахме грешки. Но това е човешко. Това е, което имам да кажа. Има много шум, но нищо съществено", допълни наставникът.

Накрая той бе попитан дали утрешният мач финал е за място в топ 8.

"Нашата цел е да бъдем в топ 8. Не е лесно. Вярно е също, че дори и да не попаднеш сред първите осем, можеш да спечелиш Шампионската лига. Имам добри спомени от този стадион, ще видим утре", завърши Флик.