Рашфорд се завърна в групата на Барселона, Педри обаче не успя

  • 24 ное 2025 | 16:38
  • 1158
  • 1
Маркъс Рашфорд е част от групата на Барселона за утрешното гостуване на Челси в Шампионската лига. Английското крило пропусна двубоя с Атлетик Билбао в събота, тъй като бе болен от грип и няколко дни не тренираше с отбора. От клуба излязоха с информация, че медицинският щаб на каталунците е дал зелена светлина на Рашфорд да пътува с отбора за родината си. По-рано днес той тренира на пълни обороти, така че е на разположение на Ханзи Флик.

В групата се завръща и Френки де Йонг. Той пропусна срещата с Атлетик Билбао заради наказание.

Алехандро Балде, който бе заменен на почивката на срещата в събота заради удар в главата, също ще пътува с отбора.

Педри обаче остана извън състава, въпреки че имаше очаквания, че може да се завърне за този мач, след като се възстановяваше от контузия в бедрото. Флик явно не е искал да предприема никакви рискове с включването му, така че най-вероятно Педри ще се завърне за двубоя с Алавес в края на седмицата.

