Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

  • 24 ное 2025 | 19:51
  • 634
  • 0
Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

Защитникът на Челси Марк Кукурея ще се изправи срещу бившия си клуб Барселона във вторник в мач от Шампионската лига, в който звездата на лондончани ще трябва да се справи с Ламин Ямал. Левият бек говори за предстоящия сблъсък на пресконференция преди мача и заяви, че Челси трябва да отнеме топката от Барселона, ако иска да постигне добър резултат.

Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси
Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

„Ключът ще бъде да им отнемем топката, както и физическият аспект. Барса е страхотен отбор. Тази година може би не контролират напълно мачовете, но те са шампиони на лигата и носители на купата. Справят се добре и разполагат с много талант. Ще бъде много вълнуващ мач и ние сме нетърпеливи да се докажем. Това е голям двубой. Разполагаме с два от най-добрите млади състави в света. Ще бъде много забавно. Хората, които гледат мача, ще му се насладят много.“

Кукурея коментира и перспективата да се изправи срещу Ямал, като призна, че го очаква сериозно предизвикателство срещу тийнейджъра.

„Утрешният мач не е Ламин срещу Кукурея. Ще бъде тежка битка, но се надявам да изиграем добър мач и да спечелим“, добави той.

„Срещу такива играчи никога не знаеш какво ще направят, но го познавам донякъде и имам подкрепата на моя отбор. Играем единадесет срещу единадесет. Надяваме се да вземем трите точки, които са много важни за нас.“

Педри пропуска сблъсъка с Челси, но Маркъс Рашфорд се завръща в групата на Барселона за утрешния двубой срещу лондончани.

Рашфорд се завърна в групата на Барселона, Педри обаче не успя
Рашфорд се завърна в групата на Барселона, Педри обаче не успя
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

Промените в Рейнджърс продължават, клубът уволни спортния и изпълнителния директор

  • 24 ное 2025 | 15:11
  • 978
  • 1
Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

Мареска: Винаги можеш да се учиш от Барселона, всяка седмица е важна за Челси

  • 24 ное 2025 | 14:52
  • 3660
  • 27
Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

  • 24 ное 2025 | 14:30
  • 761
  • 0
Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

Мъри Стоилов похвали играта на Гьозтепе в защита, но не приема нервното поведение в мача с Коджаелиспор

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 1531
  • 0
Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

Пипо Индзаги дал пет милиона в съблекалнята, след като станал голмайстор на Серия "А"

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 13051
  • 4
Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 2820
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед - Евертън, Куня и Шешко отсъстват, Зиркзее води атаката

Ман Юнайтед - Евертън, Куня и Шешко отсъстват, Зиркзее води атаката

  • 24 ное 2025 | 21:07
  • 296
  • 0
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 18975
  • 33
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 13599
  • 8
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 50878
  • 24
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 15609
  • 8
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 36325
  • 102