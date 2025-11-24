Кукурея: Двубоят не е аз срещу Ламин Ямал, на терена сме 11 на 11

Защитникът на Челси Марк Кукурея ще се изправи срещу бившия си клуб Барселона във вторник в мач от Шампионската лига, в който звездата на лондончани ще трябва да се справи с Ламин Ямал. Левият бек говори за предстоящия сблъсък на пресконференция преди мача и заяви, че Челси трябва да отнеме топката от Барселона, ако иска да постигне добър резултат.

„Ключът ще бъде да им отнемем топката, както и физическият аспект. Барса е страхотен отбор. Тази година може би не контролират напълно мачовете, но те са шампиони на лигата и носители на купата. Справят се добре и разполагат с много талант. Ще бъде много вълнуващ мач и ние сме нетърпеливи да се докажем. Това е голям двубой. Разполагаме с два от най-добрите млади състави в света. Ще бъде много забавно. Хората, които гледат мача, ще му се насладят много.“

Кукурея коментира и перспективата да се изправи срещу Ямал, като призна, че го очаква сериозно предизвикателство срещу тийнейджъра.

„Утрешният мач не е Ламин срещу Кукурея. Ще бъде тежка битка, но се надявам да изиграем добър мач и да спечелим“, добави той.

„Срещу такива играчи никога не знаеш какво ще направят, но го познавам донякъде и имам подкрепата на моя отбор. Играем единадесет срещу единадесет. Надяваме се да вземем трите точки, които са много важни за нас.“

Педри пропуска сблъсъка с Челси, но Маркъс Рашфорд се завръща в групата на Барселона за утрешния двубой срещу лондончани.

Снимки: Imago