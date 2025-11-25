Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от 5-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят е насрочен за 25 ноември 2025 г. от 22:00 часа на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон. Главен съдия на срещата ще бъде словенецът Славко Винчич, който ще има отговорната задача да ръководи този престижен сблъсък между два от големите европейски клубове.

И двата отбора се намират в средата на таблицата в груповата фаза на Шампионската лига, като Барселона заема 11-то място, а Челси е точно зад тях на 12-та позиция. Интересното е, че и двата тима имат по 7 точки от изиграните 4 мача, но каталунците са отбелязали повече голове – 12 срещу 9 за лондончани. Барселона има и по-добра голова разлика с 5 вкарани гола повече от получените, докато Челси е с положителна разлика от 3 гола. Този двубой е изключително важен за позиционирането в класирането, тъй като победителят ще направи сериозна крачка към осигуряване на място в елиминационната фаза на турнира.

Челси демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Сините" победиха Бърнли като гост с 2:0 (на 22.11.2025) в последния си мач от Премиър лийг, преди това надделяха над Уулвърхамптън с 3:0 (на 08.11.2025). В Шампионската лига лондончани завършиха наравно 2:2 с Карабах (на 05.11.2025), а преди това постигнаха ценна победа с 1:0 като гост на Тотнъм (на 01.11.2025). Челси спечели и драматичен мач за Карабао Къп срещу Уулвърхамптън със 7 гола – 4:3 (на 29.10.2025).

Барселона също показва добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет срещи. Каталунците разгромиха Атлетик Билбао с 4:0 (на 22.11.2025) в последния си мач от Ла Лига, а преди това победиха Селта като гост с 4:2 (на 09.11.2025). В Шампионската лига "блаугранас" завършиха наравно 3:3 с Брюж (на 05.11.2025), а преди това надиграха Елче с 3:1 (на 02.11.2025). Единствената загуба на Барселона в този период дойде в Ел Класико срещу Реал Мадрид с 1:2 (на 26.10.2025).

Челси и Барселона са стари познайници в Шампионската лига. Двата тима доста често се срещат в този турнир и помним някои паметни сблъсъци помежду им. Затова и сега очакванията са за подобен вълнуващ сблъсък довечера на "Стамфорд Бридж". "Сините" и каталунците са се срещали 14 пъти в Шампионската лига, като и двата отбора са записали по четири победи. Останалите шест мача са завършили наравно.

Челси ще бъде без Коул Палмър, Ромео Лавия, Дарио Есуго и Леви Колвил за този сблъсък.

Барселона получи добри новини преди пътуването си до Лондон, като Маркъс Рашфорд се завърна на тренировки. Очаква се Алехандро Балде също да е възстановен, след като излезе на почивка на полувремето срещу Атлетик, но мачът ще дойде твърде рано за Педри.